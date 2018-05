Lottstetten Die Herbstmesse stimmt Aussteller und Organisatoren zufrieden

Das Organisationsteam der Lottstetter Herbstmesse zieht ein äußerst positives Resümee. Auch die Standbetreiber sind zufrieden.

Die Stände sind abgebaut und die Straßensperrungen aufgehoben. Nach zwei Tagen Fußgänger-Hochbetrieb in der Lottstetter Hauptstraße rollen wieder die Fahrzeuge und alles geht seinen gewohnten Gang. "Wir vom Organisationsteam sind sehr zufrieden mit der diesjährigen Herbstmesse, beide Tage waren sehr gut besucht und am Samstagnachmittag waren noch deutlich mehr Gäste gekommen, als in den Jahren zuvor", erklärte Andreas Henes.

Sonntags startete die Messe mit leichtem Regen etwas verhaltener. Um die Mittagszeit, als sich die Sonne zeigte, wurden die Menschen auf die Straße gelockt und nahmen gerne das Angebot des "London-Busses" an, der die Besucher in den Dörfern abholte und zu Messe brachte. Besonders für ältere Messebesucher, die selbst nicht mehr mobil sind, war dies eine bequeme Möglichkeit, zur Messe nach Lottstetten zu gelangen und auch wieder zurück nach Hause.

Entlang der Messemeile fuhr das Messebähnle, sodass auch die Distanz vom Industriegebiet bei der Firma Weiland bis in die Hauptstraße, am anderen Dorfende bei der Firma Obst-Buchter, ohne Probleme überwunden werden konnte. "Ich fände es besser, wenn die Messe eine Woche früher stattfinden würde, um nicht mit den Herbstferien in den Nachbargemeinden der Schweiz zu kollidieren", merkte Guiseppe Montemagno an, der mit einen Stand mit Kaffeemaschinen zum Kaufen und Mieten sowie speziellen Kaffeesorten vertreten war. Bei Giu-Caffé wurden mehr ältere Messebesucher registriert, wobei auch am Sonntag viele junge Familien zum Stand kamen.

Im Allgemeinen waren die Aussteller mit der Resonanz zufrieden, auch der Umsatz war gut. Die künstlerisch gestalteten Palettenbänke haben alle einen neuen Besitzer gefunden, sie wurden als Glanzlicht der Messe bewundert und gerne zum Relaxen in der Sonne genutzt. Auch das Messe-Team gönnte sich eine Auszeit darauf und ist mit dem Projekt zufrieden. "Eine rundum gelungene Sache, durch die abgegebenen Gebote konnten wir 1195 Euro erzielen, die wir an die beteiligten Einrichtungen, die Grundschule und die beiden Kindergärten für soziale Projekte weitergeben", bestätigte Henes.