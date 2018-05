Lottstetten Die Gemeinde Lottstetten will Maßnahmen gegen die Geräuschbelastung durch den Zugverkehr erarbeiten

Das Ingenieurbüro Rapp Trans AG erarbeitet Vorschläge für einen Lärmaktionsplan, um die Anwohner an der Bahnstrecke zu entlasten. Auch der Geräuschpegel der B 27 soll einbezogen werden.

Die Gemeinde Lottstetten hatte im Januar das Ingenieurbüro Rapp Trans AG mit den Untersuchungen zu einer Lärmaktionsplanung für die Kommune beauftragt, insbesondere für die nichtbundeseigene Haupteisenbahnstrecke, die durch den Ort verläuft. Die Lärmaktionsplanung basiert auf Paragraf 47d des Bundesimmissionsgesetzes. Da über diese Strecke zwischen Eglisau und Neuhausen mehr als 30 000 Züge durch Lottstetten fahren, ist die Gemeinde verpflichtet, einen solchen qualifizierten Lärmaktionsplan zu erstellen.

Dies bezieht sich auch auf die B 27 als Hauptverkehrsstraße mit mehr als 8200 Fahrzeugen innerhalb von 24 Stunden. Grundlagen sind die Lärmkartierungen in den Jahren 2015 und 2016. Für die anstehende dritte Stufe der Lärmaktionsplanung muss eine erneute Lärmkartierung vorgenommen werden, damit ist jedoch nicht vor dem dritten Quartal 2018 zu rechnen.

Wolfgang Wahl von der Rapp Trans AG erläuterte im Rahmen der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung die Durchführung und die Zielsetzung des Lärmaktionsplans. Das Ingenieurbüro schlägt vor, einen entsprechenden Lärmaktionsplan mit vorgeschlagenen Maßnahmen für die Schiene und die daraus resultierende erforderliche Zusammenfassung in Form eines Musterberichts des Landes Baden-Württemberg sowie einen Lärmaktionsplan in vereinfachter Form für die Straße auszuarbeiten.

Durch die Einleitung des Verfahrens nach Stufe drei für den Lärm aus dem Schienenverkehr ergebe sich laut Rapp Trans für die Gemeinde die Chance, sowohl nichtinvestive Maßnahmen wie auch bauliche Veränderungen zur Lärmminderung beim Baulastträger des Schienenverkehrs, nämlich der SBB, geltend zu machen.

Der Umfang der Maßnahmen konnte noch nicht prognostiziert werden. Dazu seien weitere detaillierte Untersuchungen notwendig, die sich aus der Kartierung ergeben werden. Wolfgang Wahl machte jedoch deutlich, dass die Maßnahmen zur Lärmminderung keine zwingende Grundlage haben, rechtliche Bestimmungen zur Durchsetzung gelte es noch, zu prüfen.

Ob das Verfahren für den Straßenlärm aufgrund der geringen Betroffenheit in vereinfachter Form, also ohne Untersuchung und Festlegung von Maßnahmen, erfolgen kann, wird nach den Kartierungsergebnissen beurteilt. Der Gemeinderat vertrat die Ansicht, dass dieses Thema ernsthaft verfolgt werden sollte, da die Lärmbelästigung auch durch den Fahrzeugverkehr stetig zunimmt. In Bezug auf die Lärmemissionen aus dem Schienenverkehr forderten die Gemeinderatsmitglieder dringend entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für die Anwohner in Lottstetten.