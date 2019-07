von Ralf Göhrig

Die Firma Stark Eloxal GmbH in Lottstetten blickt in diesen Tagen auf eine 50-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Mit 30 Beschäftigten ist die Firma Stark Eoxal einer der größten Arbeitgeber in Lottstetten und einer der wenigen Industriebetriebe in einer, inzwischen von Dienstleistung geprägten Region. Aus Anlass des Jubiläums findet am Donnerstag, 12. Juli, ein Festakt für geladene Gäste statt.

Rückblick auf die Firmengeschichte

Im Jahr 1969 gründete Walter Stark die gleichnamige Firma. Der gelernte Maschinenschlosser und Fachmann für die Oberflächentechnik Eloxal wollte dieses Verfahren als Schwerpunkt seines neuen Betriebes etablieren. Mit seiner Frau Käthe und zwei Mitarbeitern startete die Firma Walter Stark in sehr beengten Verhältnissen, um bereits ein Jahr später in einen ehemals gastronomischen Betrieb am Lottstetter Ortsrand umzuziehen.

An dieser Stelle entstand auf einer Fläche von 250 Quadratmeter ein Eloxal-Betrieb, der nach und nach auf mehr als 2500 Quadratmeter erweitert wurde. Seit dem Jahre 1998 heißt das Unternehmen Stark Eloxal GmbH. Heute wie damals beherrscht die Elektrolytische Oxidation von Aluminium – kurz Eloxal – das Leistungsangebot des Unternehmens.

Dabei wird die Oberfläche des Aluminiums in Aluminiumoxid umgewandelt, was diese dauerhaft vor Witterungseinflüssen schützt und zudem sehr dekorativ wirkt. Neben dem klassischen Natur-Eloxal besteht auch die Möglichkeit der Färbung des Aluminiums, wobei sich die Farbauswahl in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert hat. Gleitschleifen, 3-D-Satelliten-Strahlen, das chemische Glänzen von Aluminium, das Harteloxal- Verfahren für besonders widerstandsfähige und abriebfeste Oberflächen runden das Angebot ab.

Die große Produktionshalle der Firma Stark Eloxal. | Bild: KATJA HANOLDT

Die Firma Stark Eloxal hat sich auf die qualitativ hochwertige Oberflächenveredelung kleiner und mittelgroßer Aluminiumteile bis zu einer Länge von 3,7 Metern spezialisiert. Zu den Kunden des Lottstetter Betriebs gehören Firmen aus der Automobilindustrie, des Maschinenbaus, der Medizin- und Labortechnik sowie der Elektro-, Luftfahrt- und Möbelindustrie, da die Anwendungsmöglichkeiten von Aluminium sehr vielfältig sind. Der Umweltschutz und Qualitätssicherung sind wichtige Ziele des zertifizierten Unternehmens. Tägliche Analysen und Prüfungen im Labor sorgen dafür, diesen Ansprüchen gerecht zu werden.