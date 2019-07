Die Bürgermeisterwahl in Lottstetten geht in die zweite Runde. Beim ersten Wahlgang am Sonntag erreichte keiner der vier Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit. Die meisten Stimmen konnte Andreas Morasch (32), Rechnungsamtsleiter aus Lottstetten auf sich vereinen, er erhielt 410 Stimmen (43,99 Prozent).

Andreas Morasch, Rechnungsamtsleiter aus Lottstetten erhielt im ersten Wahlgang 43, 99 Prozent der Stimmen. | Bild: Peter Rosa

Bäckermeister Peter Jünger (50) aus Lottstetten kam auf 237 Stimmen (25,43 Prozent), für Jörg-Michael Bähr (59), Verwaltungswirt aus Münstertal stimmten 174 Lottstetter (18,67 Prozent). Konrektor Patrick Hermann (33) aus Bad Schönborn erhielt 91 Stimmen (9,76 Prozent).1627 Lottstetter waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, die Wahlbeteiligung lag bei 57,7 Prozent.

Lottstetten 1620 Bürger entscheiden, wer neuer Bürgermeister in Lottstetten wird Das könnte Sie auch interessieren

Wer Nachfolger von Amtsinhaber Jürgen Link wird, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, steht somit noch nicht fest. Links Amtszeit endet am 3. Oktober. Kein Bewerber erhielt mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, wie es bei einer Bürgermeisterwahl im ersten Wahlgang für einen Wahlsieg erforderlich ist, so dass ein zweiter Wahlgang notwendig wird. Der findet in zwei Wochen, am Sonntag, 21. Juli, statt. Dann genügt einem Kandidaten die einfache Mehrheit zum Wahlsieg.

Gespannt warten Kandidaten und Bürger auf die Verkündung des Ergebnisses. | Bild: Ralf Göhrig

Wie sich schon bei der Kandidatenvorstellung gezeigt hat, war das Interesse der Lottstetter am neuen Mann an der Spitze ihrer Gemeinde groß. 450 Männer und Frauen füllten am 25. Juni die Gemeindehalle und wollten die Bewerber kennen lernen. 1620 Wahlberechtigte konnten am Sonntag ihre Stimme abgeben. 938 Wähler taten das und sorgten so für eine Wahlbeteiligung von 57,7 Prozent.

Lottstetten Bürgermeister-Wahl: Zwei Parteilose wollen an die Rathaus-Spitze Das könnte Sie auch interessieren

Zur Wahl standen zwei Einheimische und zwei Kandidaten von auswärts. Bei der Kandidatenvorstellung waren sich alle vier einig in ihrem Interesse an einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Bürgern und der Gemeinde, etwa in Jugendgemeinderäten, themengebundenen Bürgersprechstunden und Ausschüssen. Aber auch das Ehrenamt soll gestärkt werden und die Bürgernetzwerke sollen sich untereinander stärker koordinieren. Die Bewerber lehnten ein Atomendlager in der Nähe ab, kritisch sehen sie auch weitere Ansiedlung von Einzelhandel, das soll nur unter Auflagen genehmigt werden können.

Lottstetten Bürgermeister-Wahl: Kandidaten-Karussell kommt mächtig in Schwung Das könnte Sie auch interessieren

Gewählt und schon vereidigt wurde am vergangenen Donnerstag der neue Lottstetter Gemeinderat, der eng mit dem Bürgermeister zusammenarbeiten wird. Das Gremium hat zwölf Mitglieder. Die stärksten Fraktionen sind die CDU und die Freien Wähler, jeweils mit vier Sitzen, Grüne und SPD haben jeweils zwei Sitze. Erster Bürgermeisterstellvertreter ist Martin Russ (CDU), Zweiter Bürgermeisterstellvertreter ist Stefan Rehm (Freie Wähler).