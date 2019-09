von Ursula Ortlieb

Als die Musiker der Band Luddi 2002 zum ersten Mal in alemannischer Mundart im Schwarzwald auftraten, glaubte wohl keiner von ihnen, dass sie 17 Jahre später über 300 Konzerte, diverse Fernseh- und Radioauftritte und mit ihrem neuesten Werk mittlerweile sieben Luddi-CDs vorweisen können. Am Samstag, 14. September, gastiert das Quintett aus Birkendorf um 20 Uhr in der Scheune des Obsthofs Henes.

Riedern am Wald Alemannenrock auf dem Schiff: Band Luddi tauft neue CD bei Freilichtkonzert in Riedern Das könnte Sie auch interessieren

Egal ob Stuttgart, Straßburg oder Zürich – die Band Luddi eroberte in den vergangenen Jahren mit ihrer mitreißenden alemannischen Weltmusik die renommiertesten Bühnen Süddeutschlands, der Schweiz und Frankreichs. Nicht zuletzt wurde die Band für den deftigen alemannischen Wortwitz mit Tiefgang und ihre ausgefeilte Bühnenshow mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg belohnt.

Ühlingen-Birkendorf Frankreich als Inspirationsquelle für die Band Luddi Das könnte Sie auch interessieren

Im Sommer 2018 begaben sich die Musiker um die Brüder Christoph und Manuel Dörflinger auf eine Konzertreise quer durch Frankreich und nahmen auf ihren Touretappen in Metz, Paris, Machecoul, La Bernerie en Retz und in Kehl ihre neue CD „ReTour de France“ auf. Das Album beinhaltet elf Live-Versionen von neuen oder neu interpretierten Luddi-Titeln, welche die alemannischen Chansonniers speziell für diese extrafeine Akustik-Tour unplugged präsentieren.

Karten für das Konzert am 14. September gibt es beim Obsthof Henes oder im Internet (https://luddi.reservix.de).