Lottstetten Der Männerchor Lottstetten zeigt sich ganz verliebt

Die Sänger des Männerchors Lottstetten begeistern ihre Gäste mit dem Repertoire des Jahreskonzerts. Das moderne Liedgut trifft den Publikumsgeschmack.

Das Jahreskonzert unter dem Motto „Eine Ode an die Liebe“ war einmal mehr der Höhepunkt im Vereinsjahr des Männerchors Lottstetten. Dem Gesang mit den vier Stimmlagen zu lauschen, ist an sich schon etwas Besonderes für das Publikum. Der Abend sollte dem gewidmet sein, worauf sich Männer gut verstehen: auf das Singen, auf die Liebe und auf das Trinken.

Bereits bei der Begrüßung der Gäste merkte der Vorsitzende Peter Heer an, dass er heute ganz verliebt sei. Das war zu erwarten bei dem modernen Liedgut rund um die Liebe, das unter der Leitung von Georg Boller einstudiert wurde. Es war gelungen, den Männergesangverein Detzeln als Gastchor zu engagieren und schon beim Auftakt bewiesen die Sänger mit ihrem Dirigenten Jochen Stitz, dass sie sich nicht umsonst Leistungschor nennen dürfen.

Da stand gebündelte gesangliche Energie auf der Bühne. Mit viel Volumen startete der Chor mit dem „Trinklied“ von Heinrich Marschner. Im Lied „Beredsamkeit“ von Joseph Haydn hieß es: „Wasser machet stumm, doch beim Weine kehrt sich's um.“ Begeisterten Applaus gab es für den beeindruckend vorgetragenen „Drunken Sailor“.

Die Lottstetter Sänger zeigten, dass sie moderne Hits von Abba, den Nilsen Brothers und Marius Müller-Westerhagen singen können. „Mich trägt mein Traum“ wurde schön dargeboten und eine wirkliche Liebeserklärung war „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“. Georg Boller, dessen heimliche Liebe übrigens Gummibärchen sind, war es gelungen, seine Männer ganz auf den musikalischen Reigen um die Liebe einzustimmen. Traditionell beim Konzert sind die Lottstetter Kinder- und Jugendchöre und The Voices unter der Leitung von Manuela Danner mit dabei. Viel Beifall gab es für die Kleinsten mit ihren Liedern vom Papagei und dem Farbenspiel des Windes. Der Jugendchor begeisterte mit seinem Repertoire und besonders mit dem Song „Heal the World“. The Voices überzeugten mit geschulten Stimmen.

Im zweiten Teil gab es weitere musikalische Höhepunkte wie „You never walk alone“ oder „Der kleine Teddybär“, vorgetragen vom MGV Detzeln. Die Lottstetter Sänger punkteten mit „Dich zu lieben“ und Elton John’s Welthit „Can you feel the Love tonight“. Am Klavier begleiteten Maja Shilakadze und Tanja Czech den facettenreichen gesanglichen Abend. Nach dem gemeinsamen Schlusslied war das Fazit von Josef Brogle, dem Ehrenpräsidenten des Chorverbandes Hochrhein: „Das war ein Konzert mit hörenswerten Chören“. Die Sängerfrauen, inspiriert von so vielen Liebeserklärungen, hatten zum anschließenden Verweilen für die Sänger und ihre ein Büfett mit Häppchen vorbereitet.