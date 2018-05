Lottstetten Der Lottstetter Wald bietet eine große Vielfalt an Holzarten

Der Gemeinderat Lottstetten besichtigt den Gemeindewald. Ein Aufforstungsprogramm mit Eichen bietet sowohl finanzielle als auch ökologische Vorteile.

Die Gemeinde Lottstetten ist wie alle Gemeinden am Hochrhein stolze Waldbesitzerin mit einer Holzbodenfläche von rund 210 Hektar. Seit 1839 wird alle zehn Jahre eine neue Holzeinrichtung vom Land für die einzelnen privaten Forstbetriebe, zu der auch die Kommunen zählen, festgelegt. Im Rahmen dieser Holzeinrichtung wird der Holzeinschlag für die kommenden zehn Jahre und auch die weitere Planung für die Forstreviere und Waldgebiete fixiert.

Im Rahmen einer Waldbegehung informierte sich der Lottstetter Gemeinderat über die Planungen seitens des staatlichen Forstamts. Forsteinrichter Rainer Wendt referierte, die Ratsmitglieder hatten auch Gelegenheit, zusammen mit Revierförster Ralf Göhrig und Hans-Peter Barth vom Kreisforstamt über die geplanten Maßnahmen zu diskutieren. Das langfristige Strategieziel für die Wälder in Baden-Württemberg ist demnach das Fördern der naturnahen Bestockung. „Seit es Waldbau gibt, unterliegt die Bestockung immer irgendwelchen Modeerscheinungen und Bedürfnissen, ausgerichtet daran, was an Holz als Wertstoff gebraucht wird“, erklärte Barth und warnte, auch aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit, vor überdurchschnittlich hohem Bestand an nicht einheimischen Baumarten. „Mit dem Anpflanzen von nicht einheimischen Baumarten, die wirtschaftlich durchaus attraktiv sind, ist vorsichtig umzugehen.“

Lottstetten ist mit einem breiten Spektrum an Baumarten bestens aufgestellt, was auch weiterhin so beibehalten werden soll. „Das künftige, neue Waldbild hat die Naturnähe mehr im Blick als in den Jahrzehnten zuvor“, erklärte Wendt und bescheinigte der Gemeinde auch für die Zukunft eine solide Waldbewirtschaftung. Im Waldgebiet „Hau“ befindet sich der „Lottstetter Schwarzwald“, hier stehen auf wasserreichem Boden ein- bis 40-jährige Tannen, die zwischen dem rund 130 Jahre alten Bestand nachgewachsen sind. In den nächsten zehn Jahren liefert dieses Gebiet einen gesicherten Holzeinschlag, der sich mit den Erträgen aus den weiteren Flächen auf geplante 12 300 Festmeter festlegen lässt. In den Anfangsjahren sind die Tannen in diesem Bereich durch ständigen Wildverbiss spärlich gewachsen, aber nun sind die Bäume stabil und legen jährlich an Wachstum zu.

Auf der Rheinseite von Lottstetten befindet sich trockener Kiesboden, hier wächst am besten die Eiche. Im Hardtwald, der einen Mischbaumbestand mit Hainbuchen seit rund 110 Jahren aufweist und hauptsächlich zur Brennholzgewinnung genutzt wurde, befindet sich auf einem Gebiet von 0,3 Hektar eine Eichenschonung. Dort ist eine Rodung um weitere 0,8 Hektar geplant, um Eichen anzupflanzen. „Bereits bei jungen Bäumen ist der ökologische Aspekt beachtlich“, sagte Wendt. Revierförster Göhrig ergänzte: „Wenn es uns gelingt, dass sich hier auch wie in Altenburg der Eichenzipfelfalter niederlässt, dann können wir über die Artenschutzmaßnahme Fördergelder für diese Aufforstung beantragen.“

Überhaupt werden Eichen aus Fördermitteln bezuschusst, sodass die Umstrukturierung des Waldes nicht allzu kostenintensiv für die Gemeinde wird. Außerdem besteht die Möglichkeit, dadurch Ökopunkte für die Gemeinde zu generieren, sofern alle Bedingungen, wie das Todholzprogramm, eingehalten werden. „Die Planung sieht vor, systematisch die Gesamtökologie im Auge zu behalten, hochwertige Alt- und ökologisch wertvolle Bestände bleiben erhalten“, so Wendt. Barth fügte hinzu: „Es gibt keinen Paradigmenwechsel zu mehr Wirtschaftlichkeit, auf der Fläche wird die Ökonomie und die Ökologie gleichermaßen berücksichtigt.“

Waldbewirtschaftung

Auf der Lottstetter Waldfläche werden 9,1 Hektar verjüngt. 29 Prozent davon mit Buchen, 23 Prozent mit Fichten, 22 Prozent mit Eichen und 19 Prozent mit Douglasien, lediglich drei Prozent mit Tannen und vier Prozent mit sonstigen Bäumen. Der Zuwachs wird auf 7,6 Festmeter Holz pro Hektar beziffert, wobei der Holzeinschlag mit 5,8 Festmetern pro Hektar deutlich geringer ist.