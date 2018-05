Lottstetten Der Kahlschlag bei der Rheinfähre Rüedifaar sorgt bei Lottstetter Fahrgästen für Unverständnis. War die Fällung denn überhaupt nötig?

Die Abholzaktion an der Rheinfähre Rüedifaar stößt einigen Fahrgästen sauer auf. Mit der Krankheit der Bäume rechtfertigt die Marthaler Forstreferentin Inge Stutz die Fällung.

Die Rheinfähre Rüedifaar verkehrt seit Ostern wieder zwischen der Lottstetter Badewiese Giesse und dem ehemaligen Fischerdörfchen Ellikon. Für die Fahrgäste präsentiert sich die Schweizer Anlegestelle allerdings in einem ungewohnten Bild. Nachdem bereits vor einem Jahr bei der Lottstetter Anlegestelle eine größere Fläche Wald abgeholzt wurde, erfolgte vor kurzem bei der Schweizer Anlegestelle ein Kahlschlag, der in der kleinen Gemeinde des Zürcher Weinlandes für Unmut sorgt.

Auf der deutschen Seite hatten sich in den vergangenen Jahren einige Bäume immer mehr geneigt, und es bestand die Gefahr, dass umstürzende Bäume das Fährseil abreißen. „Zudem behinderte das Gebüsch im Uferbereich zunehmend die Sicht“, sagt Fährmann Hans Zürcher, der allerdings nicht verstehen kann, warum in Ellikon alle drei Kastanien gefällt wurden. Am 3. Januar hatte der Sturm Burglind bereits die mittlere der drei rund 100 Jahre alten Bäume umgelegt; vor kurzem wurden nun auch die beiden anderen Kastanien im Auftrag der Gemeinde Marthalen abgeholzt.

„Die beiden Bäume waren krank“, sagt die Marthaler Forstreferentin Inge Stutz, die die Abholzaktion damit begründete, dass bei einem weiteren Sturm eine Gefahr für Mensch und Tier bestanden hätte. Fährmann Hans Zürcher bestätigte, dass sowohl der umgeblasenen Baum, wie auch ein weiterer Baum krank gewesen sind. Dem dritten Kastanienbaum habe allerdings nichts gefehlt. „Dem abgesägten Stamm sah man nichts an“, bemerkte Zürcher, der diesen noch ein paar Jahre stehen gelassen hätte, damit er wenigstens noch ein bisschen Schatten an der Anlegestelle gehabt hätte. Die drei Ruhebänke stehen nun in der prallen Sonne.

Von seinen Fahrgästen wird der Fährmann ständig nach der Ursache der Abholzaktion gefragt. „Ich kann nur sagen, dass ein Baum durch den Sturm umgeblasen wurde und ein anderer krank war“, so Zürcher. Edgar Tanner, ein Heimwehschweizer aus Tengen, der jedes Jahr mehrmals die Runde Rüdlingen – Ellikon – Rüdlingen läuft, merkte sofort, dass die Bäume fehlten. „Die Sicht auf die schönen Riegelhäuser ist freier geworden, es ist anders, aber nicht schöner“, sagte Tanner und fügte hinzu, dass der mit Bäumen eingepackte Dorfkern bisher einfach heimeliger war.

Es wird befürchtet, dass als nächstes auch noch die Ahornbäume am Rheinufer kaputt gehen, weil man vor ein paar Jahren bei Grabarbeiten für den Hochwasserschutz ein Teil der Wurzeln abgefräst hatte. Dies ist vermutlich auch der Grund, weshalb die Kastanienbäume krank wurden. „Beim mittleren Baum war bereits das ganze Wurzelwerk abgefault, so dass es ein Wunder war, dass dieser nicht schon früher umgefallen ist“, erläutert Förster Köbi Schwarz. Voraussichtlich werden noch in diesem Jahr drei neue Bäume gepflanzt, keine Kastanien mehr, sondern Ahornbäume.