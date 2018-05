Lottstetten Der Heckel Willi wird 80 Jahre alt

Wilhelm Heckel hat das Vereins- und Ortsgeschehen in Lottstetten mitgeprägt. Er gründete die Tischtennisabteilung und die Straßenfasnacht in Lottstetten. Am 4. April 2018 wird er 80 Jahre alt.

Wilhelm Heckel, der in Lottstetten als "Der Heckel Willi" bekannt ist, feiert am 4. April seinen 80. Geburtstag. Dann kommt der Lottstetter Musikverein Harmonie, um seinem Ehrenmitglied einen musikalischen Gruß zu überbringen. Die große Geburtstagsparty mit Familie und Freunden steigt am Samstag in der Lottstetter Engelscheune.

Neben den in der Region wohnhaften Kindern Petra, Udo und Stefan kommt die Tochter Birgit extra aus Los Angeles angereist. Mit dabei sind auch sieben Enkelkinder. "Die Geburt des achten Enkelkindes wird im April erwartet", sagt Willi Heckel stolz.

Der Jubilar wurde in Villingen als Sohn von Otto und Therese Heckel geboren und wuchs mit den Brüdern Manfred, Otto und Paul sowie den Schwestern Anita und Elfriede in der Heimat der Mutter in Oberbayern auf. Später zog die Familie Heckel nach Herrischried, wo der 14-jährige Willi in der Trachtenkapelle die Faszination zur Musik fand, die ihn ein Leben nicht mehr loslassen sollte.

Als 18-Jähriger war er auch dabei, als im Gasthaus "Ochsen" in Herrischried einer der ersten Fußballclubs auf dem Hotzenwald gegründet wurde. Obwohl er seine sportliche Karriere schon frühzeitig wegen Knieproblemen beenden musste, blieb er seinem Verein als Schiedsrichter lange Jahre erhalten.

Vor zwei Jahren wurde er vom FC Herrischried anlässlich der 60-jährigen Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt. Seit über 25 Jahren ist er auch Mitglied beim FC Weisweil, wofür er die Silberne Ehrennadel erhielt.

Im Jahr 1959 zog die Familie Heckel nach Lottstetten, wo Willi Heckel bald darauf Ursula Baumann heiratete und auch das Dorfgeschehen prägte. Der "Heckel Willi" trat nicht nur in den Musikverein Harmonie ein, sondern sorgte mit dem Trio Heckel und als Alleinunterhalter insgesamt über 20 bei den verschiedensten Anlässen für tolle Stimmung. Beim Sportverein Lottstetten war er fünf Jahre Vorsitzender und maßgeblich am Bau des Lärchensportplatzes beteiligt. Heckel gründete die Tischtennisabteilung und die Lottstetter Straßenfasnacht.

In seiner sechsjährigen Amtszeit als Gemeinderat erlebte er den Wechsel der langjährigen Bürgermeister Max Keller und Lothar Mülhaupt. Nachdem die erste Ehe in die Brüche gegangen war, heiratete er am 12. 12. 2012 im Alter von 74 Jahren die Schweizerin Edith Döbeli aus Otelfingen. Der Jubilar ist noch sehr vital und durch seine gesellige Art weit über die Region hinaus auch sehr beliebt.

Am Ostersonntag besuchte Willi Heckel das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Herrischried und jedes Jahr im August geht er ein paar Tage in seine oberbayrische Heimat nach Großhöhenrain, um seine alten Freunde und Schulkollegen zu besuchen.