Lottstetten Der Gemeinderat Lottstetten stimmt bei der geplanten Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schule für die große Lösung

Auf dem Dach der Schule, das sowieso saniert werden muss, wird eine Photovoltaikanlage installiert. Die vom Gemeinderat bevorzugte Variante wird gut 83 000 Euro kosten.

Der Gemeinderat Lottstetten beschloss einstimmig, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schule zu installieren. Diese Anlage soll eine Leistung von rund 75 Kilowatt haben. Architekt Peter Schanz und Rudolf Schäuble von der Firma Elektro Schäuble waren zu diesem Tagesordnungspunkt anwesend und erläuterten die verschiedenen Varianten.

Grundsätzlich stand im Raum, lediglich eine kleine Anlage auf einem der Gebäude – Schule, Schulneubau, Mehrzweckhalle oder Bauhof – zu errichten oder die Gebäude zu verbinden und eine größere Anlage anzuschaffen. Bei einer größeren PV-Anlage – mehr als 40 Kilowatt – ist eine Wandleranlage zwingend erforderlich. Eine solche Einrichtung ist jedoch in der Halle bereits vorhanden. Bei der Verbindung von Schule, Neubau und Halle, bei gleichzeitiger Auflösung der dann überflüssigen Hausanschlüsse, kann die Wandleranlage der Halle genutzt werden und die Gebäude den erzeugten Strom für den Eigenbedarf nutzen. Durch die Vergrößerung der Leistung kann der Preis der Anlage gesenkt werden.

Für den Gemeinderat war schnell klar, dass man die Gesamtlösung mit der großen Anlage bevorzugt. Hauke Schneider (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass für eine künftige Entwicklung auch ein Raum für Batterien vorgesehen werden sollte. Momentan ergibt eine Stromspeicherung durch Batterien noch keinen Sinn, doch ist für die mittelfristige Zukunft zu erwarten, dass dies kostengünstig möglich wird.

Peter Schanz hatte in seiner Kostenschätzung ermittelt, dass der Aufwand für die Maßnahme bei rund 83 500 Euro liege. Eine überregionale Ausschreibung könne zu einer Einsparung von 3000 Euro führen. Bürgermeister Jürgen Link allerdings sprach sich gegen ein solches Verfahren aus. "Wir müssen auch an die Wartung der Anlage denken, und da ist es gut, wenn wir jemanden in der Nähe haben", sagte der Bürgermeister und sprach sich deutlich für die Unterstützung des regionalen Gewerbes aus. Bei diesem Ansinnen unterstützte ihn der gesamte Gemeinderat. Architekt Schanz wurde beauftragt, eine Ausschreibung durchzuführen.