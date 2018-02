Lottstetten Das Schicksal von syrischen Waisenkindern berührt die Lottstetter

Eine syrische Flüchtlingesfamilie informiert über ein syrisches Hilfsprojekt zugunsten von Waisenkindern in Homs. Der Helferkreis und die alt-katholische Kirche unterstützen das Spendenprojekt.

In Lottstetten wurde bei einem syrischen Abend das Ausmaß der Zerstörung in dem von Bürgerkrieg zerrütteten Land gezeigt. Die berührten Besucher konnten spätestens bei Anour Tuliemats Bilderpräsentation nachvollziehen, wieso er vor zweieinhalb Jahren mit seiner Frau Manar Aljjanar und den damals acht und vier Jahre alten Kindern aus Syrien geflüchtet ist.

In Syrien herrscht seit sieben Jahren Bürgerkrieg, der bisher rund eine halbe Million Todesopfer gefordert und mehr als fünf Millionen Menschen aus dem Land getrieben hat. Die Millionenstadt Homs, in der Anour und Manar als Buchhalter und Lehrerin ein gutbürgerliches Leben geführt hatten, wurde zerbombt. „Der Krieg in Syrien ist heute mit den chemischen Waffen noch schlimmer als vor zwei Jahren geworden“, sagte Anour. Er hat mittlerweile in Lottstetten Arbeit gefunden und ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

Seine Frau Manar, die an der Grundschule arbeitet, berichtete von erschütternden Einzelschicksalen von Waisenkindern, um die es an diesem Abend eigentlich ging. In Homs leben demnach viele Waisenkinder, die von hilfsbereiten Menschen notdürftig mit Essen und Kleidern versorgt würden. Da es in der zerstörten Stadt keine Schule mehr gebe, hätten diese Kinder keine Möglichkeit, Lesen und Schreiben zu lernen. Anour und Manar wollen deshalb mit der Hilfe von Manars Bruder in einem Nachbardorf ein Haus einrichten, wo die Waisenkinder von verwitweten Frauen betreut, mit Essen versorgt und unterrichtet werden sollen. Mit Näharbeiten wollen diese Frauen zur Finanzierung der Unterkunft beitragen, doch es fehle noch an Nähmaschinen und am entsprechenden Handwerkszeug.

Bewohner der Lottstetter Gemeinschaftsunterkunft hatten mit den Helferkreisen Lottstetten und Jestetten ein großes Büfett mit arabischen Köstlichkeiten hergerichtet, dessen Erlöse zusammen mit weiteren Spenden an die „Direkthilfe Homs“ gehen. Die Unkosten für das Büfett haben das Steuerbüro Barbara Rehm und das Kieswerk Rehm finanziert. „Die Spendengelder werden direkt vor Ort eingesetzt und durchlaufen keine öffentlichen Institutionen“, verspricht Manar Aljjanar.

Die Schirmherrschaft hat die alt-katholische Kirche Lottstetten übernommen, die die Spendengelder verwaltet und auch die entsprechenden Spendenbescheinigungen ausstellt. Die Menschen im Jestetter Zipfel waren überaus neugierig und kamen in Scharen zum Syrischen Abend. Die Plätze im Saal des Bischof-Starck-Hauses reichten für die mehr als 100 Besucher nicht aus und die Menschen mussten in die Nebenräume ausweichen. „Mit dieser Resonanz hatte wirklich keiner gerechnet, wir wurden überrannt“, merkte Edy Rehm an, dem ein Lottstetter Bürger am nächsten Morgen beim Dorfbäcker noch eine 50 Euro-Note in die Hand drückte, weil er nicht kommen konnte.

zugunsten der „Direkthilfe Homs“ nimmt die alt-katholische Kirchengemeinde auf folgendem Spendenkonto entgegen: Spendenaktion Direkthilfe Homs, IBAN: DE37 6849 2200 0000 0234 00.