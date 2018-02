Lottstetten Das Rathaus wird zum närrischen Spital

In Lottstetten wird am Schmutzigen Donnerstag gefeiert, bis der Arzt kommt.

Noch bevor man beim Landkreis in Sachen Krankenhausneubau zu einer Entscheidung gekommen ist, haben die Lottstetter Fakten geschaffen und kurzerhand das Rathaus in das Zentralkrankenhaus umgewandelt. Nachdem Bürgermeister Jürgen Link entmachtet wurde, hat er eine Metamorphose durchlaufen und ist jetzt als Professor Dr. Link der Leiter der neuen Klinik. Bereits um 4.44 Uhr begannen die Lottstetter Narren damit, sich lautstark bemerkbar zu machen. Nach der Entmachtung des Bürgermeisters und der Befreiung der Schüler aus den Klauen ihrer Lehrer wurde gegen Mittag der Narrenbaum gestellt. Am Nachmittag fand die Närrische Dorfolympiade statt, abgeschlossen wurde der Schmutzige Donnerstag mit dem Hemdglunggi-Umzug vom Rathaus zur Gemeindehalle.