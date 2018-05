Lottstetten Das Künstlerduo Anra eröffnet seine Schau in seinem Künstlerhaus in Lottstetten

Das Künstlerduo Anra eröffnet seine Schau in seinem Künstlerhaus in Lottstetten

Die Brüder Ralph und Andreas Hilbert stellen ihre Werke unter dem Künstlernamen Anra in ihrem Künstlerhaus in Lottstetten aus. Die Schau ist noch bis 29. April zu sehen.

Die Eröffnungsausstellung im Anra-Künstlerhaus war bereits während der Vernissage ein großer Erfolg. Zahlreiche Menschen schoben sich durch die Flure und Zimmer auf mehreren Stockwerken des alten Gewölbekellers bis fast unters Dach und bewunderten dabei eine große Vielzahl unterschiedlichster Exponate, die Ralph und Andreas Hilbert (Künstlername Anra) in den vergangenen zehn Jahren geschaffen hatten – von der filigranen Miniatur bis hin zum bombastischen Großkunstwerk.

Die Gemeinde Lottstetten hat den beiden Söhnen des kleinen Dorfs an der schweizerischen Grenze vor ein paar Monaten das ehemalige Pfarrhaus als Künstlerwerkstatt und Galerie zur Verfügung gestellt. So war es nur folgerichtig, dass Bürgermeister Jürgen Link, ein bekennender Anra-Fan, die Ausstellung eröffnete und dabei mit Lob nicht sparsam umging. Immerhin haben es die Zwillinge und ihre Exponate bis nach Übersee geschafft und es darf einen Bürgermeister auch etwas mit Stolz erfüllen, wenn Lottstetten in einem Atemzug mit New York City, Toronto oder Berlin genannt wird.

Die Laudatio auf die Werke der Künstler-Brüder hielt Kolibri, wohl einer der etabliertesten bildenden Künstler im Kreis Waldshut. Er lobte die Kreativität der Beiden, aus scheinbar wertlosen, weggeworfenen und wiedergefundenen Gegenständen aussagekräftige Kunstwerke zu gestalten.

Ralph und Andreas Hilbert schaffen, es sowohl monumental als auch detailreich und überaus poetisch zu sein. Ihre selbst kreierte Schrift, kleinste Schriftzeichen auf alten Schwemmholzresten, Rindenstückchen und Papierfetzen, sucht ihresgleichen. Die Installationen, Collagen, Materialbilder, Mixed-Media-Assemblagen, die Malerei und Siebdruckwerke sind mehr als sehens- und erlebenswert.

Hinzu kam bei der Ausstellungseröffnung eine kleine Elektroparty mit „Too many Words“ im Gewölbekeller. Die Ausstellung von Anra hat noch bis Sonntag, 29. April, geöffnet und kann donnerstags, samstags und sonntags zwischen 15 und 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung besucht werden. Am 8. April gibt es um 16 Uhr eine Live-Siebdruck-Performance mit Anra, am 15. April liest Autor Ralf Göhrig um 17 Uhr aus seinem Krimi „Sendeschluss in Edinburgh“ und am 22. April um 17 Uhr treten die Sternenschwestern im Künstlerhaus auf.