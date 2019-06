von Peter Rosa

Hip-hop, Brass-Sound und Electro-Swing sorgten am Wochenende beim 807 Open Air für Festival-Stimmung auf dem Lottstetter Birret-Gelände. Gut 300 Besucher fanden sich am Freitag- und am Samstagabend auf dem Festival-Gelände zwischen Lottstetten und Jestetten ein, um jeweils Musikstile zu genießen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, gemeinsam aber ein gelungenes Open-Air-Festival bildeten.

Auftakt: Der Musikverein Lottstetten eröffnete das 807 Open Air auf dem Lottstetter Birret-Gelände. | Bild: Peter Rosa

Am Freitag eröffnete der Musikverein Lottstetten den Abend. Später schlossen sich die Mitglieder der Brass-Band Bergemer Blechschaden aus Höchenschwand von der Bühne aus an und heizten dem zu diesem Zeitpunkt noch zurückhaltenden Publikum mit Party-Blasmusik ein. In die Nacht begleitet wurde dieses dann von den Klängen des Electro Swing DJ.

Geselligkeit: Zahlreiche Besucher versammelten sich vor dem Festzelt. | Bild: Peter Rosa

Am Samstag schließlich kehrte das 807 Open Air zu seinen eigentlichen Wurzeln zurück. Dann nämlich eroberten regionale Neulinge des Hip-Hops die Bühne. Bis in die Nacht hinein durften sich junge Künstler aus der Region zwischen Konstanz, Waldshut und Zürich auf der Bühne austoben. Das an diesem Tag junge Publikum hatte mit den gut gelaunten Gruppen sichtlich seinen Spaß.

Rap: Am Sonntag präsentierte sich die Hip-hop-Szene aus der Region – hier Anem-E aus Jestetten. | Bild: Ingrid Ploss

Organisiert wurde das Festival nach 2016, 2017 und 2018 bereits zum vierten Mal von einer Gemeinschaft junger Hip-Hop-Begeisterter aus Lottstetten und der Umgebung. In Eigenregie bauten sie das Gelände auf, organisierten Verpflegung und bedienten die Besucher mit Pommes, Hot-Dogs und Getränken. Letztere wurden an der eigens errichteten Bar ausgeschenkt.

Mundart: Hip-Hop auf Schweizerdeutsch gab es mit Ctab & S.E.B.I. | Bild: Ingrid Ploss

Das Konzept hat sich seit dem vergangenen Jahr leicht verändert und soll so ein größeres Publikum ansprechen: In diesem Jahr zum ersten Mal wurde der Freitag der lokalen Vereins- und Blasmusik gewidmet, um auch das Breitenpublikum gesellig anzusprechen, was durchaus gelungen ist.

Das junge Organisationsteam des 807 Openairs. | Bild: Peter Rosa

Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfreut sich das 807 Open Air überregional großer Beliebtheit. „Wir wollen lokalen Künstlern die Möglichkeit bieten, Bühnenerfahrung zu sammeln“, erklärt Lukas „Holli“ Hollerbach. Er ist einer von zehn jungen Lott­stettern zwischen 19 und 30 Jahren, die das OpenAir ins Leben gerufen haben und es jährlich veranstalten.

