von (raf)

Der parteilose Bankbetriebswirt schreibt in einer Presse-Mitteilung: „Leider muss ich Sie darüber informieren, dass ich aufgrund nicht voraussehbarer gesundheitlicher Herausforderungen in meiner direkten Familie meine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl in Lottstetten nicht aufrechterhalten kann.“ Somit bleiben noch Diplom-Verwaltungswirt Jörg Michael Bähr aus Münstertal, Bäckermeister Peter Jünger aus Lottstetten sowie Rechnungsamts-Leiter Andreas Morasch und Konrektor Patrick Hermann aus Bad Schönborn im Rennen um die Nachfolge von Jürgen Link. Der Amtsinhaber tritt nach 24 Jahren an der Rathaus-Spitze nicht mehr an. Näheres über die übrig gebliebenen Kandidaten erfahren Sie hier und auch hier.