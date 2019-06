Kurz vor Schluss kommt das Bewerber-Karussell für die Bürgermeisterwahl doch noch in Schwung. Mit Jörg-Michael Bähr aus Münstertal und Peter Jünger aus Lottstetten haben zwei Parteilose ihren Hut in den Ring geworfen. Seit April war Woche um Woche der Bewerbungsfrist verstrichen, ohne dass eine einzige Kandidatur im Rathaus abgegeben worden wäre. Bis Dienstag, 11. Juni, 18 Uhr, haben weitere Interessenten Gelegenheit, um sich für den Urnengang am 7. Juli zu bewerben. Amtsinhaber Jürgen Link tritt nach drei Amtsperioden nicht mehr an.

Michael Bähr

Jörg-Michael Bähr. Bild: Privat | Bild: (privat)

Michael Bähr aus Münstertal hat als Erster seine Bewerbung abgegeben. Der 59-jährige Dipl.-Verwaltungswirt tritt als parteiloser Kandidat an. Er ist geschieden und Vater einer Tochter. Kommunalpolitische Erfahrung hat er nicht. Eines seiner Anliegen ist der Ausbau der sozialen Infrastruktur. „Hierzu zählen bedarfsgerechte Öffnungszeiten des Kindergartens, Sicherstellung der ärztlichen Betreuung, eventuell auch durch Orts-Sprechstunden benachbarter Ärzte in geeigneten Räumlichkeiten oder Fahrdienste zu Ärzten in der Umgebung.“ Aber auch das Angebot für Kinder und Jugendliche will Bähr erweitern, etwa mit einem Disco-Bus. Handlungsbedarf sieht er auch in Sachen Ortsbild: „Ein zentraler Dorfplatz könnte enstehen, um den Ortskern zu beleben.“ Bähr sieht in Lottstettens Grenzlage Vorteile: „Die Gemeinde profitiert natürlich vom Schweizer Einkaufstourismus – Schaffung von Arbeitsplätzen und Steuereinahmen – auch wenn das manche Bürger anders sehen.“

Peter Jünger

Bild: (privat)

Peter Jünger aus Lottstetten ist der zweite Bewerber für den Bürgermeister-Posten. Der 50-jährige Bäckermeister ist geschieden und zweifacher Vater. Auch Jünger tritt als parteiloser Kandidat an. „Schon seit jungen Jahren habe ich mich für die Gemeindepolitik interessiert. Durch viele Gespräche mit Gemeinderäten war ich kommunalpolitisch stets auf dem Laufenden.“ Als Probleme, die ihm unter den Fingernägeln brennen, nennt Jünger die zunehmenden Fälle von Einbrüchen, Schlägerein und Sachbeschädigungen, die Vermüllung der Straßen und der Landschaft sowie die Kindergarten-Situation. „Von langfristiger Tragweite ist die Sicherung und Verbesserung der Standort-Qualität im Hinblick auf Infrastruktur, Verkehrsanbindung und Schule.“ Die Stärke von Lottstetten sieht auch Jünger in der Nähe zur Schweiz. „Was aber auch gleichzeitig eine große Schwäche ist; daraus gilt es einen besseren Nutzen für beide Seiten zu ziehen.“

Andreas Henes winkt ab

Einer, dessen Name im Zusammenhang mit der Bürgermeister-Wahl häufig fällt, ist Andreas Henes. Der Landwirt war mit 931 Stimmen der Lottstetter Spitzenreiter bei der Gemeinderatswahl im Mai. Für den Urnengang am 7. Juli winkt der 48-jährige Familienvater jedoch ab: „Bürgermeister ist schon noch mal eine andere Nummer!“ Gleichwohl bestätigt Henes, dass er im Hinblick auf die Nachfolger-Suche für Amtsinhaber Jürgen Link „mit Anfragen bombardiert wird“. Andreas Henes weiß aber, dass bei der Wahl in vier Wochen nicht nur die offiziellen Kandidaten wählbar sind, sondern auch andere Namen auf dem Stimmzettel notiert werden können. Deshalb sagt er: „Je nach dem, wie das ausfällt, könnte ich es mir noch überlegen.“