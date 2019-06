von sk

Nachmittags haben Lottstettens Rechnungsamts-Leiter Andreas Morasch (32) und der Verwaltungsbetriebswirt Markus Falk (49) aus Koblenz ihren Hut in den Ring geworfen. Michael Lauer (30) aus Stuttgart komplettiert das Trio der neuen Kandidaten, er hatte seine Kandidatur bereits am vergangenen Wochenende abgegeben. Mit Jörg-Michael Bähr aus Münstertal und Peter Jünger aus Lottstetten konkurrieren somit fünf Bewerber um die Nachfolge von Jürgen Link an der Rathaus-Spitze. Der Amtsinhaber tritt nach drei Amtsperioden nicht mehr an.