von Ralf Göhrig

Nachdem es auf der B 27 zwischen Jestetten und Lottstetten in den vergangenen Wochen zu mehreren, teils schweren und auch einem tödlichen Unfall gekommen ist, wurde die zuständigen Behörden jetzt tätig. In Fahrtrichtung Jestetten ist das Linksabbiegen in den Kalchhofweg verboten. Außerdem gibt es ein Überholverbot in diesem Bereich.