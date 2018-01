Lottstetten B 27 nach missglücktem Wendemanöver stundenlang gesperrt

Zwei Bergefahrzeuge waren bei Lottstetten im Einsatz, um einen Lastzug wieder auf die Fahrbahn zu bringen. Der Fahrer hatte gewendet und war dabei auf aufgeweichten Untergrund geraten. Die Bundesstraße war drei Stunden lang voll gesperrt.

Eine dreistündige Vollsperrung der B 27 verursacht hat ein Lastwagenfahrer auf Höhe Lottstetten am 4. Januar kurz vor 11 Uhr. Der Sattelzug war unterwegs von Lottstetten in Richtung Zürich, als der Fahrer bei der Auffahrt in die B 27 bemerkte, dass er in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Er leitete unter Einbeziehung des Straßenbanketts an Ort und Stelle ein Wendemanöver ein, sank dabei aber mit der Zugmaschine auf dem aufgeweichten Untergrund ein. Das berichtet die Polizei. Der Sattelzug befand sich zu diesem Zeitpunkt quer zur Fahrbahn, sodass die B 27 von 11.15 bis 14.15 Uhr komplett gesperrt werden musste. Nur unter Einsatz von zwei schweren Bergefahrzeugen konnte der Lastwagen befreit werden. Der 56-jährige Fahrer muss mit einem Bußgeldverfahren rechnen.