von Peter Umstetter

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall bei einer Frontalkollision zwischen einem Motorrad und einem Auto kam es am Samstag auf der Bundesstraße 27 zwischen Lottstetten und Jestetten.

Um 19.13 Uhr wurde nach Mitteilung der Polizei über die Leitstelle ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem Auto gemeldet. Die 25-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza war nach Polizeiangaben mit ihrem 28-jährigen Beifahrer auf der B 27 von Lottstetten in Richtung Jestetten gefahren. Als die Frau nach links an einer leichten Kuppe in die Wettegasse nach Lottstetten-Dietenberg einbiegen wollte, übersah sie nach Mitteilung der Polizei ein entgegenkommendes Motorrad. Der 38-jährige Motorradfahrer und seine 28-jährige Mitfahrerin kollidierten in der Folge frontal mit dem Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad gegen die Leitplanke geschleudert. Die Sozia erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Motorradfahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum abtransportiert.

Die Autofahrerin wurde mit mittelschweren, ihr Beifahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Absicherung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr Lottstetten alarmiert. Sie war mit 14 Feuerwehrleuten und zwei Fahrzeugen im Einsatz, berichtet Thomas Kromer, Kommandant und Einsatzleitung. Ebenfalls im Einsatz waren acht Einsatzkräfte mit einem Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr Jestetten.

Um die Unfallaufnahme nach Sonnenuntergang fortführen und die Unfallstelle ausleuchten zu können, kam die Drehleiter aus Jestetten gegen 21.45 Uhr mit drei Einsatzkräften hinzu.

Nach Polizeiangaben war es im Kreis Waldshut der erste tödliche Motorradunfall dieses Jahres.