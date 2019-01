von (raf)

Wie die Polizei erst am Montag mitteilt, hatte ein 39 Jahre alter Audi-Fahrer kurz nach 14:30 Uhr beim Links-Abbiegen in die L 165 die Vorfahrt eines entgegen kommenden Smart übersehen. Bei der Kollision wurde die 51 Jahre alte Smart-Fahrerin schwer verletzt und anschließend mit einem Helikopter in eine Schweizer Klinik geflogen. Der Audi-Fahrer überstand den Unfall unverletzt; seine vier Beifahrer im Alter von acht bis 57 Jahre wurden leicht verletzt, so die Polizeiangaben. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge endeten als Totalschäden. Die Gesamt-Schadenshöhe wird auf mindestens 43.000 Euro geschätzt.