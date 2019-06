Lottstetten vor 3 Stunden

Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok aus Lottstetten sind Europameister im Zweier Kunstradfahren

Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok haben am Freitag in Frankreich die Junioren-Europameisterschaft im Zweier Kunstradfahren gewonnen. Mit einem tosenden Applaus der Gemeinde und einem flotten Marsch des Musikvereins wurden sie in Lottstetten begrüßt.