von sk

Wie die Polizei angibt, wollte eine 33-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 15.15 Uhr aus der Industriestraße nach links auf die B 27 in Richtung Jestetten abbiegen. Hierbei habe sie einen Peugeot-Fahrer übersehen, der in Richtung Grenzübergang unterwegs war. Bei der Kollision wurden die Unfallverursacherin sowie der 25-jährige Peugeot-Fahrer und dessen 51-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 25-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr Lottstetten im Einsatz.