Vier Kandidaten gehen am Sonntag, 7. Juli, ins Rennen um das Amt des Bürgermeisters von Lott­stetten. Amtsinhaber Jürgen Link tritt nach 24 Jahren an der Rathausspitze nicht mehr an.

Somit haben die Lott­stetter die Wahl zwischen Diplom-Verwaltungswirt Jörg-Michael Bähr (59) aus Münstertal, Bäckermeister Peter Jünger (50) aus Lottstetten sowie Rechnungsamts-Leiter Andreas Morasch (32) aus Lottstetten und Konrektor Patrick Hermann (33) aus Bad Schönborn.

Wahlberechtigt sind 1620 Lottstetter. Entfällt auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet am 21. Juli ein zweiter Wahlgang statt. Dann reicht dem Wahlsieger eine einfache Mehrheit der Stimmen. Wahlleiter Dominic Böhler rechnet mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses am kommenden Sonntag gegen 19 Uhr vor dem Rathaus.