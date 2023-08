Aus beruflichen Gründen konnte „Kucksi“, wie Andreas Kuck liebevoll gerufen wurde, in der letzten Zunftabendsaison nicht auf der Bühne der Narrenzunft stehen. Der Veranstaltungstechniker mit Werkstatt in Herten, der sich 1998 mit seiner Firma selbstständig machte, war bis zuletzt mit seinen Kollegen aus der Zunft wieder mit den Vorbereitungen der nächsten Spielzeit beschäftigt. In allen Belangen war er voller Ideen, sei es beim Text, der Mimik, betreffs der technischen Umsetzung oder der Kreativität der Darstellung. So entwickelte er sich zu einer wichtigen Stütze bei der Entwicklung der Zunftabendsaison. „Eigentlich isch de Kucksi nümme wegz‘denke gsi bi uns“, stellt Oberzunftmeister Andreas Glattacker fest.

Als der 59-jährige Grenzach-Wyhlener durch die Vermittlung des erst Anfang Mai verstorbenen Klaus Ciprian-Beha in der Zunftabendsaison 2018 zu den Lörrachern stieß, war er beileibe kein Neueinsteiger. Was Bühnenpräsenz anging, sei er ein Tausendsassa gewesen, und das reinste Energiebündel, was das Umsetzen seiner zahlreichen Rollen betraf, schwärmt Andreas Glattacker. Egal ob eine Männerrollen, jemanden Junges oder Altes – „Kucksi“ habe alles glaubhaft vermitteln können. Besonders bleibt er den Lörrachern als Boris Johnson und als Böschtler am Postschalter in Erinnerung. Erfahrung brachte er mit, war als leidenschaftlicher Fasnächtler mit Cyprian-Beha jahrzehntelang bei der Wyhlener Narrenzunft Rolli Dudel und auch auf der Theaterbühne zu Hause, zum Beispiel bei Kindertheatern und bei der Volkskunstbühne Rheinfelden. Abseite der Bühne engagierte sich Andreas Kuck auch politisch. 2014 kandidierte er parteilos bei der Bürgermeisterwahl in Grenzach-Wyhlen.

Sein plötzlicher Tod ist nicht bloß für die Narrenzunft in Lörrach ein großer Verlust. „Mir traure um unsere Fründ Andreas ‚Kucksi‘ Kuck. Er isch ä Zunftspieler gsi, wiä er im Buech stoht“, schreibt die auf Facebook. „Kucksi, mir werde dich vermisse.“