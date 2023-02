Nach drei Jahren Pause durch die Corona-Pandemie können nun auch endlich wieder die Zürcher Vokalisten mit einem A-cappella-Programm auf Spitzenniveau in die Christuskirche kommen. Am Sonntag, 2. April, 17 Uhr, werden die Sängerinnen und Sänger des Kammerchors unter der Leitung ihres Dirigenten Christian Dillig zu hören sein. Dank des „Förderkreises für Kirchenmusik“ kann das Konzert im Rahmen von „Kultur-Punkt-Kirche“ bei freiem Eintritt angeboten werden, teilen die Organisatoren des Konzertes in einer Pressemitteilung mit.