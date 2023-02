In der ersten Sitzung des Bewohnerbeirats Oberrheinfelden nach längerer Pause informierte Bürgermeisterin Kristin Schippmann die Einwohner, dass beim Thema Baugebiet Grendelmatt III vor der großen Sommerpause in das Verfahren eingestiegen werden kann.

Evelyn Raffler, die an der Spitze des Bewohnerbeirates Ober-Rheinfelden steht, verdeutlichte, dass es Sinn mache, wenn ein Jugendtreff in das neue Baugebiet integriert werde, da es für viele junge Menschen aus Ober-Rheinfelden zu weit sei in den Jugendtreff im Tutti Kiesi in Warmbach. „Es kommt uns darauf an, dass bei der Planung rechtzeitig an den Punkt Jugendtreff gedacht wird, wir wollen das nicht vergessen“. Dazu attestierte Günther Schmidt von der Quartiersarbeit: „Wir von der Quartiersarbeit würden es begrüßen, wenn im Zuge von Grendelmatt III etwas zustande käme.“ Susanne Maria Kraft weiß: „Man muss Jugendliche mit ins Boot nehmen, das ist Gesetz.“ Bürgermeisterin Kristin Schippmann versprach, das Anliegen mitzunehmen.