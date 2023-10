Seit Wochen besteht im Landkreis aufgrund der anhaltenden Trockenheit ein verschärftes Wasserentnahmeverbot aus Bächen und Flüssen. „Das Verbot gilt für die Wasserentnahme zum Zwecke der Bewässerung und Beregnung einschließlich der Beregnung in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und dem Gartenbau sowie den Wasserentnahmen zur Kühl- und Brauchwassernutzung“, heißt in der Verfügung. Sprecher Torben Pahl erklärt: „Ausgenommen hiervon sind wasserrechtliche Erlaubnisse mit Niedrigwasserregelungen, die bis zu einem gewissen Pegelstand greifen, so auch beim Holznasslager in Tegernau.“ Die Mindestpegelstände, bei denen die Beregnung eingestellt werden müssten, seien dort noch nicht erreicht. Aktuell durchfließt noch gerade ein Drittel Kubikmeter Wasser pro Sekunde den umstrittenen Pegel der Belchenwiese, der als Bemessungsgrundlage für das Holzlager gilt.

BUND-Regionalvorstand Markus Wursthorn hatte bereits 2020 kritisiert, dass die Auswaschung von Gerbstoffen an Nasslagerplätzen „zu einer hohen Konzentration toxischer Stoffe“ in Gewässern führe. Auch die nichtgiftigen Schwebstoffe, die ins Gewässer geleitet würden, seien eine Gefahr für Jungfische und Fischeier, weil sie dem Bach Sauerstoff entziehen. Umweltschützer stören sich daran, dass in Tegernau trotz Wasserknappheit weiter berieselt wird. Forst BW teilte dem Landratsamt auf Anfrage mit, dass die Beregnung inzwischen eingestellt sei, was eine Falschauskunft gewesen ist. Ein Mitarbeiter von Forst BW zeigte sich auf Nachfrage überrascht, dass die Sprenger dort weiterlaufen. Die Anlage hätte aufgrund der Trockenheit bereits vergangene Woche abgestellt werden sollen, sagte er. Hierzu erklärt der Leiter des Forstbetriebs Hochrhein, Georg Löffler: „Das Nasslager war zuletzt einige Tage aufgrund eines technischen Defekts nicht in Betrieb. Seit vergangenen Freitag laufen die Regner wieder.“ Mit den aktuell aufgestellten Regnern und in der Intervallberegnung werden etwa vier bis fünf Liter pro Sekunde Wasserentnahme gemessen. Löffler weiter: „Das Holz ist bereits im Eigentum von Sägewerken. Die Lagerung erfolgt zur Pufferung von Kalamitätsereignissen.“ Das Nassholzlager Tegernau ist umstritten. Die Betriebserlaubnis für den Holzlagerplatz an der Köhlgartenwiese war zum Jahreswechsel 2022 ausgelaufen. In einem Vortrag erklärte Hubertus Stratmann, bei Forst BW zuständig für Technische Produktion und Holzverkauf, dem Gemeinderat Kleines Wiesental, welche Maßnahmen durchgeführt werden, um den Lagerplatz umweltverträglicher zu machen. Er hatte eingeräumt, dass das belastete Wasser von der Holzberegnung damals nicht auf dem Lagerplatz versickert und letztlich ungeklärt wieder dem Gewässer zugeführt wurde. Er räumte auch ein, dass „die ursprüngliche Genehmigung nicht umzusetzen war. (...) Wir haben mit der Einleitung von Wasser vom Holzlagerplatz in die Köhlgartenwiese gegen Auflagen verstoßen“.