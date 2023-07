Regentropfen ziehen kleine Kreise im türkis schimmernden Becken des Freibads Schönau. Doch Betriebsleiter Christian Patarcic lässt sich die Laune nicht verderben, er fühlt sich wohl. Ab sofort hat das Bad dank weiterer Unterstützung auch wieder montags geöffnet. Die beiden einzigen Frauen an diesem Vormittag verlassen das Schwimmerbecken und für Patarcic ist klar, dass er das Bad an diesem Nachmittag schließen wird. Wie immer, wenn es nicht wärmer als 18 Grad wird. Aber es gab in dieser Saison auch schon Spitzentage, an denen es „gebrummt“ hat, wie Patarcic sagt. Geschätzt 1200 Besuchen waren dann im Schönauer Freibad, was aber im Vergleich zum Rekordtag im Jahr 2019 mit 1700 Besuchern „noch im Rahmen“ sei. Dass das Freibad Schönau wegen Personalmangels montags geschlossen bleiben musste, habe die treuen Stammgäste ebenso verärgert wie den Betriebsleiter.

Das Bad sei seit der Sanierung und Wiedereröffnung vor sieben Jahren „ein wahres Juwel“. Jetzt hat Patarcic mit Bloj Raznan-Florin eine Vollzeitkraft am Beckenrand, mit der er sich die Schichten teilen kann. Neben den beiden Hauptamtlichen ist Bernd Schneider, Lehrer und Bergwachtler, als Springer und Aushilfe am Start. In zwei Monaten kann ein Bewerber die Ausbildung zum Rettungsschwimmer schaffen, ist Patarcic überzeugt. Er weiß, dass er sich auf den zweiten Mann am Beckenrand verlassen kann. Raznan-Florin bestand kürzlich die Feuertaufe als Badeaufsicht, als ein Kind, das noch nicht schwimmen konnte, auf die Rutsche stieg, ins 1,20 Meter tiefe Wasser sauste und unterging. Was die Mutter nicht mitbekam, sah der Rettungsschwimmer und sprang hinterher, um Schlimmeres zu verhindern. „Nichts passiert, Gott sei dank“, blickt Patarcic zurück.

Negative Schlagzeilen kann kein Freibad brauchen. Davon gibt es andernorts im Spiegel der medialen Berichterstattung reichlich. Nicht in Schönau. „Ja, das Thema Gewalt im Freibad ist mir bekannt“, bestätigt Patarcic. Er stehe in Kontakt mit vielen anderen Badbetreibern. „Es ist traurig, was man so hört“, kommentiert er. „Zum Glück gibt es solche Probleme bei uns nicht.“ Schönau sei ein ruhiges Bad. Der 41-Jährige ist seit fünf Jahren der Mann am Beckenrand und musste in dieser Zeit zwei- oder dreimal die Polizei rufen – nicht wegen Gewalt, aber nach Vorfällen durch Alkoholgenuss. „Bei jährlich 50.000 Badegästen ist das im Vergleich nichts.“ Praktisch alle Besucher hielten sich an die Badeordnung und seien kooperativ. Zum Oben-ohne-Baden: Ein Thema, das in dieser Saison andernorts für Aufmerksamkeit sorgt, nachdem erste Bäder sich offen zeigten. Göttingen war Vorreiter und erlaubte nackte weibliche Oberkörper am Wochenende. An vielen Orten ist Schwimmen mit blankem Busen nicht verboten – auch nicht in Schönau, wie Patarcic nach einigem Überlegen bestätigt. Die Badekleidung sei nicht geregelt. Letztlich habe in Schönau noch keine Frau ohne Bikini-Oberteil das Becken betreten. „Die Menschen sind eher konservativ hier“, vergleicht der Schwimmmeister, der aus dem westfälischen Soest stammt. „Das Thema ist hier noch nicht aufgekommen und müsste im Konfliktfall letztlich von der Verwaltung oder dem Gemeinderat geregelt werden.“

Froh ist er erst einmal, dass pünktlich zum Ferienbeginn montags wieder geöffnet ist. Schließlich kann man die Anlage nicht einfach für einen Tag abschalten. Hinzu kam, dass ausgerechnet an den Montagen in diesem Sommer das Wetter stets sehr gut war. Bis 10. September dürfen die Badegäste in das Freibad kommen. Einen Tag später findet dann wieder das beliebte Hundeschwimmen als Saisonabschluss statt.