von Hans-Jürgen Hege

Schönau (hjh) Der Ökologia-Preis der Stiftung für Ökologie und Demokratie wird seit 2002 an Firmen verliehen, die sich für vorbildliche Projekte für die Ökologie engagieren. Durch ihr praktisches Handeln sollen die Betriebe zum Verwirklichen der von der Stiftung angestrebten ökologisch-sozialen Marktwirtschaft beitragen. Nun wurden kürzlich die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) mit diesem Preis ausgezeichnet.

Im Beisein von Mitarbeitern, Kunden und Freunden des Energieunternehmens nahm dessen Boss Sebastian Sladek den Preis vom Stiftungsvorsitzenden Hans-Joachim Ritter und Ökologie-Botschafterin Estelle Herlyn entgegen. Auch seine Mutter Ursula Sladek war als Firmengründerin und Vorsitzende des EWS-Aufsichtsrats mit dabei.

Die Stiftung verleiht den Preis seit 2002 an Firmen, „die sich durch besonders vorbildliche Projekte zugunsten der Ökologie engagiert und durch praktisches Handeln zur Verwirklichung der von der Stiftung angestrebten ökologisch-sozialen Marktwirtschaft beiträgt“, so Hans-Joachim Ritter in seiner Ansprache. Darin verdeutlichte er auch, dass die ehemaligen „Stromrebellen der Republik“ eine der Adressen seien, die sich die Anerkennung der Stiftung „mehr als verdient haben“. Ritter stellt fest: „Ihnen ist es gelungen, den Monopolisten vor Ort ein Stromnetz abzukämpfen, sich souverän zu machen.“ Das, so Ritter, sei der Ausgangspunkt zur heutigen Preisverleihung gewesen.

Ökologie-Botschafterin Estelle Herlyn habe festgestellt, dass sich die EWS nach heutigen Maßstäben als „ziemlich erfolgreiches Start-up-Unternehmen hätte fühlen können, wenn es diesen Begriff damals schon gegeben hätte.“ Doch die Sladeks seien bei vielen Dingen „ziemlich früh dran gewesen. Und das ist durchaus bemerkenswert“, sagte Herlyn. Sie bewunderte, wie überzeugend es den EWS-Gründern gelungen sei, in „fast schon grauer Vorzeit die Energiewende voranzubringen.“

Die EWS habe sich früh zu einem der „bundesweit ersten Ökostrom-Anbieter“ entwickelt, sei mit 7500 Mitgliedern die größte Energie-Genossenschaft des Landes und versorge im Bundesgebiet weit über 200.000 Haushalte mit Strom. Künftig gelte es laut Herlyn, diese „wunderbaren Dinge, mit wirtschaftlicher Entwicklung zu verbinden.“