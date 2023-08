Nun ist es sozusagen amtlich. Die Gemeinde Hausen im Wiesental – genauer die dort an der Aktion beteiligten 131 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – haben beim Stadtradeln Platz zwei im Landkreis Lörrach bei den Gemeinden unter 10.000 Einwohnern und Platz sieben unter allen 35 Kommunen im Landkreis Lörrach erreicht. Bei der Preisverleihung nannte Bürgermeister Lotter die geradelten Kilometer: 31.974 Kilometer und das dadurch vermiedene Kohlendioxid: 5179,8 Kilogramm. Vor einigen Tagen fand die Abschlussveranstaltung beim Awo-Stüble in Hausen statt. Für die Verpflegung sorgte das bewährte Team der Arbeiterwohlfahrt, das die Teilnehmer mit erfrischenden Getränken und Grillwürsten bewirtete. Drei Sonderpreise wurden von Bürgermeister Lotter an das beste Team (Angi & Wolfi), an den ältesten (Manfred Trefzer) und den jüngsten Radler (Fabrizio Gargaro) unter den angemeldeten Teams aus Hausen im Wiesental überreicht. „Wir möchten uns herzlich für Ihre Teilnahme am Stadtradeln 2023 bedanken und blicken voller Vorfreude auf das Stadtradeln 2024“, hieß es seitens des Organisationsteams von Auto-Kabel Management GmbH und der Gemeindeverwaltung Hausen im Wiesental abschließend.