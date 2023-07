Kurz und feierlich gestaltete sich die Hausener Gemeinderatssitzung am Dienstag. Neben einer Beschlussfassung zur Erneuerung eines Schieberkreuzes stand vor allem die Vereidigung und Verpflichtung von Bürgermeister Philipp Lotter auf der Tagungsordnung. Es war die erste Gemeinderatssitzung des „Neuen“, und besser hätte sie nicht laufen können.

Etwa 40 Besucher waren in den Feuerwehrsaal gekommen – zu viele für den Gästebereich, sodass zusätzliche Stühle im Raum verteilt werden mussten. Schon bei seiner Begrüßung saß Lotter der Schalk im Nacken. An die Besucher gewandt, verkündete er: „Ich freue mich, dass sie alle so zahlreich erschienen sind und dass das Interesse an einem neuen Schieberkreuz so groß ist.“ Lotter dankte noch einmal für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. „Ich habe es nicht bereut, und ich freue mich auf die bevorstehenden gemeinsamen acht Jahre.“ Den Mitarbeitern der Gemeinde dankte Lotter „für die herzliche Aufnahme im Dienst“, und auch für seinen Amtsvorgänger Martin Bühler fand er respektvolle und lobende Worte.

Nachdem das Gremium in Windeseile der Erneuerung des defekten Schieberkreuzes an der Kreuzung Flieschweg-Gänsackerstraße-Bergwerkstraße-Burichweg zugestimmt hatte, kam der feierliche Moment. Gemeinderäte und Besucher erhoben sich von ihren Plätzen, und Harald Klemm, zuvor vom Gremium dazu ermächtigt, verlas den Wortlaut der Vereidigungs- und Verpflichtungsformel. Philipp Lotter, der am 2. April zum neuen Bürgermeister gewählt worden war und sein Amt am 1. Juli angetreten hatte, wiederholte die Worte. Unter Applaus wurde der Amtseid mit Handschlag und dem Überreichen eines Blumenstraußes besiegelt.

Abschließend ergriff Hermann Lederer (SPD) das Wort. Er wünschte im Namen des Gremiums Lotter für seine „verantwortungsvolle Tätigkeit“ alles Gute und erinnerte daran, dass die Gemeinderatsmitglieder aller Fraktionen für ein konstruktives Miteinander zum Wohl des Dorfes und der Bürger stehen.