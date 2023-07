Bürger müssen im Kleinen Wiesental von 2025 an keine Müllsäcke mehr zu Sammelstellen bringen. Die Abfallentsorgung wird auf Gefäßabfuhr umgestellt. Das hat der Gemeinderat in Tegernau beschlossen. Eine Ausnahme macht nur der Ortsteil Bürchau. Hier soll, wie vom Ortschaftsrat gefordert, die Sackabfuhr beibehalten werden. In Tegernau, Wies, Raich, Neuenweg und Elbenschwand dagegen werden Restmüll-, Bio- und Papiertonnen eingeführt.

Vorangegangen waren rege Diskussionen in den Ortsteilen. Auch im Gemeinderat gab es teilweise Bedenken gegen diese Umstellung. Vor allem in Neuenweg gibt es Sorgen, dass die Müllfahrzeuge auf den teilweise sehr steilen Zufahrten die Häuser nicht erreichen und im Winter aufgrund der Höhenlage die gelben Säcke im Schnee verschwinden könnten sowie der eingefrorene Biomüll nicht geleert werden könnte. Diese Bedenken teilt die Abfallwirtschaft des Landkreises allerdings nicht geteilt. Wenn im Winter tatsächlich eine Abfuhr ausfallen müsse, sei dies im ländlichen Raum „meist unproblematisch“, da es genug Platz gebe, um den Restmüll bis zur nächsten Abfuhr zwischenzulagern. Im Extremfall gebe es zudem einen Winterplan, bei dem kurzfristig Sacksammelstellen eingerichtet und Müllsäcke zum reduzierten Preis zur Verfügung gestellt würden.

Wie läuft es im Winter?

Dieser Plan, bestätigte die Gemeindeverwaltung in der Sitzung, habe bisher noch nie umgesetzt werden müssen. Generell, sagte Bürgermeister Gerd Schönbett, sei es das Problem des Landratsamtes und der Entsorgungsfirma, die Abfuhr zu organisieren. Zudem, gaben auch die Befürworter der Umstellung im Gemeinderat zu bedenken, sei es vor allem für die älteren Menschen in der Gemeinde ein Vorteil, wenn sie nicht mehr ihre Müllsäcke im Auto zur nächsten Sammelstelle transportieren und stattdessen nur noch ihre Tonne rausstellen müssen. Getrennt abgestimmt wurde über die Umstellung in Elbenschwand, da es aus diesem Ortsteil kein Votum eines Ortschaftsrates gibt. Alexander Ziegler, der Vertreter Elbenschwands im Gemeinderat, sprach sich gegen die Tonnen aus. Er ärgerte sich im Anschluss, dass er von der Mehrheit des Gemeinderates überstimmt wurde. Bürgermeister Schönbett: „Das ist Demokratie.“ 2025 treten dann die Änderungen voraussichtlich in Kraft.