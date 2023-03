Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Auf der Schanz II“ wurde von den städtischen Gremien bereits im Jahr 2015 gefasst. „Wir sind im achten Jahr, wo das Verfahren hängend ist. Es ist ein zähes Verfahren. Es stimmt uns zuversichtlich, dass es jetzt Fahrt aufnimmt“, stellte Ortsvorsteher Jürgen Räuber angesichts der Vorstellung des überarbeiteten städtebaulichen Planungskonzepts im Ortschaftsrat fest. Stadtbauamtsleiterin Christine Ripka führte an, dass die Planung nach der frühzeitigen Behördenbeteiligung des ersten Entwurfs nicht fortgesetzt wurde, auch ein Neustart mit einem externen Erschließungsträger 2018 gelang nicht. Aufgrund personeller Schwierigkeiten in der Stadtplanungsabteilung sei der Bebauungsplanprozess dann ins Stocken gekommen.

Den Entwurf von 2018 hat Stadtplanerin Yunjie Liu überarbeitet. Das städtebauliche Konzept sieht anstelle von Einfamilienhäusern nun eine größere Bandbreite an Gebäude vor. Das Ziel sei ein ortstypisches Wohngebiet zu planen, um den dörflichen Charakter zu erhalten, so Liu. Im Norden des Gebiets hat sie Reihenhäuser, in der Mitte Doppel- und Dreifamilienhäuser und im Süden Einfamilienhäuser geplant. Der alte Entwurf sah 68 Wohneinheiten vor. Lius Entwurf sieht in einer ersten Variante 86 Wohneinheiten und in einer zweiten Variante mit mehr Mehrfamilienhäusern statt Reihenhäusern sogar 106 Wohneinheiten vor.

Eine Wohnstraße mit 7,5 Meter Breite führt durch das Gebiet und schließt an bestehende Straßen an. Während im alten Entwurf keine öffentlichen Grünflächen bestanden, sieht Liu eine grünen Achse durch das Baugebiet vor, wo als Treffpunkt ein Mehrgenerationenplatz mit Kinderspielgeräten, Sportgeräten und Sitzmöglichkeiten geplant wird. Entlang der Straßen und im ganzen Gebiet sind Bäume vorgesehen.

Ripka führte aus, dass man in der Planung schon relativ weit sei. Die technische Erschließung sei schon abgeklärt. Es müsste nun nach im April anstehenden Vorstellung des Konzepts im Bau- und Umweltausschuss und im Gemeinderat die Umlegung des Gebiets gemacht werden. Für die Eigentümer soll hierzu noch vor der Sommerpause eine Informationsveranstaltung durchgeführt werden. Parallel soll aus dem Gestaltungsplan heraus der Bebauungsplan entwickelt werden. Seitens der Ortschaftsräte gab es großes Lob und Zustimmung für die vorgestellten Änderungen.