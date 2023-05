Bei der Hauptversammlung der Todtnauer Narrenzunft berichtete Zunftmeister Jürgen Franz von einer überaus gelungenen Fasnachtskampagne. Lobend stellte der Zunftmeister die fasnächtlichen Schaufensterdekorationen in den Todtnauer Geschäften und die Straßenbeflaggung in der Stadt heraus. Weil aber die alten Fähnchen nach jahrelangem Gebrauch ziemlich zerschlissen seien, habe man sich für neue Beflaggungsfahnen in Form von Dreieckswimpeln in den Todtnauer Stadtfarben Grün und Gelb entschieden und werde zeitnah auf einem kurzen Abschnitt bei der Talbrücke eine Probebeflaggung vornehmen, so die Ankündigung.

Jürgen Franz machte deutlich, dass die Todtnauer Narrenzunft ohne die finanzielle Unterstützung des Fördervereins ihre vielfältigen Aufgaben nur schwer stemmen könne. Zudem bedankte er sich auch bei allen aktiven Zunftmitgliedern, die sich in ihrer Freizeit engagiert an der Zunftarbeit beteiligen. Dem detaillierten Kassenbericht von Säckelmeisterin Sabrina Augenblick konnte man entnehmen, dass die Narrenzunft einen bescheidenen Überschuss erwirtschaften konnte.

Seit 25 Jahren ist Zunftmeister Jürgen Franz Mitglied des Todtnauer Zunftrats. In der Laudatio auf den Jubilar stellte Oberzunftmeister Jürgen Wehrle dessen Verdienste heraus. So habe Jürgen Franz seit 1998 als Schriftführer, Kassierer und seit 2013 als Zunftmeister und Vorsitzender hervorragende Arbeit geleistet. Für seine großen Verdienste in 25 Jahren wurde Jürgen Franz von seinem Stellvertreter Ralf Fink zum Ehrenzunftrat ernannt.

Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft im Zunftrat der Todtnauer Narrenzunft wurden Eva Böhler, Säckelmeisterin Sabrina Augenblick, Schriftführerin Sabrina Giorgetti und Kulissenchef Tobias Gutmann mit dem Ehrenorden der Zunft ausgezeichnet. Herbert Brender, der den Zunftrat nach 17 Jahren verlässt, wurde für seine Arbeit als umsichtiger Umzugsleiter und handwerklicher Problemlöser zum neuen Altzunftrat ernannt.