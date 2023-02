beherrschen die Karsauer Narren die Dinkelberggemeinde. Die Narrenzünftler, mit Vertretern der Cliquen und musikalischer Unterstützung durch den Fanfarenzug, stürmten das Rathaus, sie haben den Ortsvorsteherjob an sich gerissen. Die Narrenpolizei – das sind Paul Tarnowski und Hansi Eschbach – fesselten und schleppten Ortsvorsteher Jürgen Räuber ins Sitzungszimmer, wo er den Rathausschlüssel an Moschtbirekönigin Ronja I. übergab. Der Putsch ist gelungen, worauf der Ortsvorsteher sofort für sich und seine Mitarbeiterinnen Sandra Kromer und Petra Böhler einen Urlaubsantrag an die Moschtbirekönigin gerichtet haben: 132 Stunden, von Donnerstag bis zum Aschermittwoch. Urlaubsziel, da sind sich die drei einig: „Goht Euch nüt a.“