Schon im Januar hatte Ortschaftsrätin Vanessa Edmeier schriftlich beantragt, aus beruflichen und privaten Gründen von ihrem Ortschaftsratsmandat entbunden zu werden. In der Sitzung am 24. Januar hatte der Ortschaftsrat Karsau dem Antrag zugestimmt, womit Edmeier aus dem Gremium formal ausschied. „Es ist schon so, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft Spuren hinterlassen, aber nur wenige hinterlassen Eindrücke. Eine von diesen wenigen, die Eindrücke hinterlassen haben, ist die ausgeschiedene Ortschaftsrätin Vanessa Edmeier“, sagte Ortsvorsteher Jürgen Räuber anlässlich der offiziellen Verabschiedung in der aktuellen Ratssitzung.

Edmeier wurde 2014 erstmals in den Ortschaftsrat gewählt, dem sie ab dem 15. Juli 2014 angehörte. 2019 wurde sie wiedergewählt. Als Ortschaftsrätin habe sie sich „mit großem und kompetenten Einsatz, mitunter durchaus kritisch, wenn es sein musste auch streitbar, aber stets mit Sachverstand und Hingabe“ zum Wohle des Ortsteils und seiner Einwohner eingebracht, sagte Räuber. Ihr Ausscheiden aus dem Ortschaftsrats werde seitens der Ortsverwaltung „außerordentlich bedauert“, sagte Räuber.

Auch die SPD-Fraktion bedauere das Ausscheiden ihres Fraktionsmitgliedes Vanessa Edmeier, sagte Fraktionssprecher Uwe Wenk, der sich für die von Edmeier geleistete Arbeit bedankte: „Deine diskussionsfreudige, liebenswürdige Art werden wir vermissen.“ Vanessa Edmeier selbst schließlich führte aus, dass Räuber sie einst zum Eintritt in die SPD und zur Kandidatur als Ortschaftsrätin bewegt hatte. „Das ist ein wichtiger Teil meines Lebens geworden. Wir haben vieles bewegt“, sagte Edmeier. Vanessa Edmeiers Platz am Ratstisch des Rheinfelder Ortsteiles nimmt Elke Frank-Eschbach als Nachrückerin über die SPD-Liste ein.