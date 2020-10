von sk

Eine veletzte Person ist die Bilanz eines Polizeieinsatzes am Dienstag, 20. Oktober, gegen 21 Uhr, in einer Wohnung in Tumringen. Ein Mann hatte angedroht hatte, sich selbst und andere Personen umzubringen. Das meldet die Staatsanwaltschaft Lörrach und das Polizeipräsidium Freiburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die Polizeibeamten trafen in der Wohnung auf den 45-jährigen Mann. Dieser ging bewaffnet mit einem großen Messer gezielt auf die Polizeibeamten zu und bedrohte sie mehrfach mit dem Tode.

Es kam zum Einsatz der Dienstwaffe. Durch einen Polizisten wurde ein Schuss abgegeben, welcher den Mann am Oberschenkel traf. Er konnte hiernach überwältigt und sofort in ärztliche Behandlung übergeben werden.

Bad Säckingen Die Polizei hat heute ein so zwiespältiges Image wie selten zuvor: zwischen Held und Nazi – wie gehen Beamte damit um? Das könnte Sie auch interessieren

Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Die Polizisten wurden nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen haben die Staatsanwaltschaft Lörrach und die Kriminalpolizei Freiburg übernommen.