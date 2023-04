Die Sperrung der Landesstraße 139 im Kleinen Wiesental muss verlängert werden. Das teilte das Landratsamt mit. Nachdem Ende März ein etwa ein Kubikmeter großer Fels auf die Landesstraße 139 zwischen Langensee und Abzweigung Elbenschwand gefallen war, sind erweiterte Felssicherungsarbeiten erledigt worden, heißt es weiter. Dabei stellte die beauftragte Firma in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau fest, dass noch weitere Felsen entfernt werden müssen, um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können. Dafür sind schwerere Geräte notwendig – und eine weitere Sperrung der Straße. Die Umleitung bleibe bis auf Weiteres gültig, erklärte das Landratsamt. Alle Beteiligten seien jedoch bemüht, die Felssicherungsmaßnahmen so schnell wie möglich durchzuführen und abzuschließen. Wie lange die Straße gesperrt bleiben muss, sei noch nicht abzuschätzen, so die Behörde. Bild: Gerald Nill