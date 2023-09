Die Kinder- und Jugendreitschule Hope-Farm aus dem Ortsteil Demberg hat keine Mühen gescheut und einen Film in Eigenregie produziert. Seit der Erstellung des Drehbuches im Frühling 2022 sind bereits unzählige Arbeitsstunden in das Projekt geflossen. Premiere ist am 16. September im Dorfgemeinschaftshaus. Wer denkt, dass Fantasyfilme nur in Neuseeland gedreht werden, liegt weit daneben. Sarah Göhler und Fabienne Sala, Betreiberinnen und gute Seelen der Hope-Farm, waren seit ihrem Umzug von Bürchau nach Demberg auf der Suche nach einer Alternative für ihre jährliche Reitshow. Aus Platzgründen muss die Hope-Farm auf sie verzichten. „Ich schreibe gerne und habe viel Fantasie in mir“, berichtet Sarah Göhler. Die Welt von Harry Potter spielt eine große Rolle in ihrem Leben.

So entstand das Drehbuch zu dem Fantasyfilm „Shae und Eira – Das Vermächtnis der Liebe“: In einer dunklen Welt ist Liebe verboten und wird grausam verfolgt. Die letzte Hoffnung ruht auf einem Mädchen, das nach einer alten Elfenprophezeiung dazu bestimmt ist, die Liebe in die Welt zurückzubringen. Drehbuch, Regie, Schnitt, Ton – alles hat das Team der Hope-Farm in Eigenregie gemacht. „Wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, würde ich mega gern in die Filmbranche wechseln“ schwärmt Göhler. Mitgewirkt haben vor der Kamera 17 Menschen, neun Pferde und Hofhund Frodo – alle aus der Hope-Familie. Hauptdarsteller sind Aline Gloth (16) aus Aftersteg, Lena (16) und Anna (13) Meister aus Riehen und Sofie (12) und Linus (13) Matzken aus Bürchau. Auch bei ihnen haben die Dreharbeiten die Leidenschaft für die Schauspielerei entfacht.

„Das Drehen war das Beste“, sind sich Aline, Linus und Sofie einig. „Wir haben noch mehr Zeit als beim Reiten miteinander verbracht, das hat uns zusammengeschweißt“ bestätigt Aline. Die Kinder waren ganze Wochenenden mit Dreharbeiten beschäftig und sind in ihren Rollen regelrecht aufgegangen. „Die Kinder sind über sich hinausgegangen“ erzählt Sarah Göhler. Die Dreharbeiten hätten allen so viel Spaß gemacht, dass gleich eine Fortsetzung abgedreht wurde. Aber jetzt steht erst die Premiere von „Shae und Eira“ an. Am 16. September wird der 90-minütige Film im Dorfgemeinschaftshaus Wies vorgestellt. Dort wird gleich eine doppelte Premiere gefeiert. Ebenfalls vorgestellt wird das erste Pferdesachbuch aus der Feder von Sarah Göhler. „Wenn Ponys fliegen lernen“ erzählt auf 228 Seiten aus der Sicht von vier Ponys, was man für eine artgerechte Haltung und Reitweise wissen muss.

Die Premiere findet am 16. September um 14.30 Uhr statt. Der Film ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Erwachsene bezahlen 16, Kinder (8 bis 15 Jahre) 12 Euro. Karten gibt es im Internet unter www.hopefarm.store oder direkt bei der Hope-Farm.