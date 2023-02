Herr Da Rugna, warum müssen die beiden Rasenplätze im Stadion des FSV Rheinfelden schon kurz nach ihrer Inbetriebnahme wieder aufwendig saniert werden?

Das Wasser ist auf den beiden Rasenplätzen nicht versickert. Daraufhin haben wir ein Gutachten anfertigen lassen, das den Baumangel bestätigt hat. Die Firma, die den Sportplatz gebaut hat, hat das Problem auch schnell eingestanden. Wir haben gemeinsam eine Lösung gesucht und gefunden.

Wie sieht diese Lösung aus?

Der Sportplatzbauer saniert den vorderen Platz mit einem neuen Rasen. Beim hinteren Platz hatten wir zwei Alternativen: Entweder den Winterrasen zu sanieren, dadurch wären dem Sportplatzbauer aber ebenfalls Kosten entstanden oder eben gleich einen Kunstrasenplatz zu bauen. Von den Baukosten für den Kunstrasen wird der entstandene Schaden abgezogen. Dadurch ergibt sich die relativ geringe Summe von 170.000 Euro.

Worin sehen Sie den Vorteil eines Kunstrasenplatzes?

Nach längeren Regenperioden sind Naturrasenplätze kaum mehr bespielbar. Mit dem Kunstrasenplatz werden wir bald einen Platz haben, den wir prinzipiell 365 Tage im Jahr nutzen können – außer natürlich, wenn Schnee liegt. Somit ist der Trainings- und Spielbetrieb in der Naturenergie-Arena langfristig garantiert.

Wann sind die Plätze fertig?

Laut Zusage des Sportplatzbauers ist der Kunstrasen ab Anfang April fertig – sofern das Wetter mitspielt. Bezüglich des vorderen Platzes führen wir gerade noch Gespräche. Sollte es einen Rollrasen geben, wäre der auch ab April bespielbar. Bei einer normalen Einsaat mit Rasen ginge es noch bis Juni oder Juli.

Wie überbrücken Sie die Zeit bis dahin?

Wir trainieren und spielen momentan im Europastadion. Bei den Jugendmannschaften läuft teilweise noch die Hallensaison.

Reichen die Kapazitäten im eigenen Stadion für Trainings- und Spielbetrieb aus?

Vom momentanen Ist-Zustand würde ich das klar bejahen. Aber ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Wir werden kommende Saison mit einer dritten Aktiv-Mannschaft starten. Sollten wir zukünftig Kapazitäten im Europastadion brauchen, werden wir mit dem Stadtsportausschuss in den Dialog treten und sicherlich eine Lösung finden, die andere Vereine nicht benachteiligt.

Der FSV hat erst vor wenigen Jahren einen Zuschuss von der Stadt für sein neues Stadion bekommen und nun gibt es erneut einen Zuschuss für den Kunstrasenplatz. Können Sie nachvollziehen, dass das bei anderen Sportvereinen für Irritationen sorgt?

Ich habe vor jedem Ehrenamt in Rheinfelden Respekt. Deshalb kann ich es nachvollziehen, dass einige Sportvereine verärgert sind und eine Bevorzugung unseres Vereins sehen. Allerdings hat die Stadtverwaltung klargestellt, dass auch für die Projekte der anderen Vereine Mittel bereitgestellt werden.

Der FSV hat die Anzahl seiner Jugendmannschaften innerhalb von nur zwei Jahren von acht auf 16 gesteigert. Wie ist das gelungen?

Der Verein hat während der Corona-Zeit schon vor dem Stadionneubau ein langfristiges Gesamtkonzept erstellt. Unser Ziel war es, die Jugendarbeit zu stärken mit der tollen Infrastruktur, die wir hier haben. Wir haben nicht nur einen Jugendleiter, sondern auch einen Sportlichen Leiter Jugend und zwei Sportkoordinatoren für die Jugend. Die Positionen waren Schlüsselfunktionen für die Organisation und den Scoutingbereich. Dank unseres Partners Naturenergie hatten wir die Möglichkeit, in die Jugend zu investieren, was sich ausgezahlt hat.

Die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Karin Reichert-Moser, hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung bezüglich des FSV von einer „speziellen Vereinspolitik, was den Zustrom von Kindern und Jugendlichen betrifft“ gesprochen. Was sagen Sie dazu?

Ich sehe das marktwirtschaftlich: Um das bessere Angebot zu haben, muss man etwas dafür tun. Der FSV hat dieses Jahr erstmals zwölf Jugendspieler, die von der A-Jugend in den Aktivbereich wechseln. Deshalb müssen wir kaum mehr Externe holen. Das müsste doch eigentlich das Ziel jedes Vereins sein. Da kann ich das Wort „speziell“ nicht nachvollziehen.