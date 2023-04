Wieden/Utzenfeld – Nach knapp sieben Jahren ist den Mitgliedern des Bergmannsvereins Finstergrund Wieden die Freilegung des Stollens 4 gelungen. Etliche Stunden Arbeit liegen hinter den Ehrenamtlichen – in Nässe, Dreck und Dunkelheit. Das Gefühl lasse sich nicht beschreiben, an einem Ort zu sein, an dem jahrzehntelang niemand mehr war, sagen Martin Wietzel und Bernhard Thoma, Vorstandsmitglieder des Bergmannsvereins Finstergrund, beim Pressetermin. Dieser findet 96 Meter tief im Stollen 4 statt. Er befindet sich im Wald oberhalb des Besucherbergwerks. Das Bergwerk Finstergrund, dessen Geschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht, besteht aus fünf Stollen, die – bis auf das heutige Besucherbergwerk – allesamt nach der Schließung im Jahr 1974 durch Sprengung verschlossen wurden.

Um die Versorgung des Bergwerks, das auf Utzenfelder und Wiedener Gemarkung liegt, mit Frischluft zu sichern, hat sich der Verein 2016 an die Freilegung des Stollens 4 gemacht. „Wenn uns jemand gesagt hätte, dass das so lange dauern würde, hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht“, sagt Wietzel. Es ist keine schöne Arbeit, der sich rund 15 Mitglieder des Vereins angenommen haben. Arbeitsort ist ein dunkler, etwa zwei Meter breiter Gang, der Stück für Stück freigelegt werden musste. Permanent tropft es von der Decke, je tiefer es in den Stollen ging, desto mehr Wasser kam von der Decke. Dabei handele es sich um Regenwasser sowie um Wasser des nahegelegenen Finstergrundbachs. „Das Wasser war immer schon der Feind des Bergmanns“, erklärt Wietzel. Daher sei man bei der Freilegung – oder in Bergmannssprache: Aufwältigung – des Stollens dem Gefühl eines echten Bergmanns näher gekommen.

Meist sei Freitagabend gearbeitet worden – für den Erhalt des Bergwerks und die Erinnerung an den Bergbau im oberen Wiesental. Mit Werkzeug aus dem Bergbau, Pressluftbohrern sowie Bagger und Radschlepper arbeiteten sich die Vereinsmitglieder in den Stollen vor: Nach und nach wurde ein Bau aus Stahlgerüsten gesetzt und Planken – alte Leitplanken aus der Umgebung – eingetrieben, um das Gestein zu sichern. Statische Berechnungen waren nötig, um sicherzustellen, dass das Gestell die Last des umliegenden Berges auch aushält. „Da ist ordentlich Druck drauf“, sagt Wietzel. Rohre wurden verlegt, damit das Grubenwasser abläuft. Die Bruchmasse wurde herausgetragen. Dafür hat sich der Verein einen Schmalspurschlepper aus Sachsen sowie einen Untertagefahrlader aus Bulgarien angeschafft. „Damit hatten wir unsere Arbeit professionalisiert“, sagt Wietzel.

Die Geduld der Hobby-Bergmänner wurde mehrfach auf die Probe gestellt: Nachdem der erste Bruch erfolgreich überwunden war – dieser lag bei 40 Metern – kam bereits nach weiteren 25 Metern schon der nächste Bruch zum Vorschein. „Mit einem zweiten Bruch in dieser Dimension hatten wir nicht gerechnet“, so Wietzel. Auch war über dem zweiten Bruch ein massiver Hohlraum entdeckt worden – es bestand die Gefahr von über- und untertägigen Bergschäden. Damit der Berg nicht einbricht, musste der Hohlraum zunächst aufwendig mit einem speziellen Bergbauschaum gesichert beziehungsweise verschlossen werden.

Doch der Verein hat durchgehalten und ist nun mehr als glücklich, den Durchbruch zum Flussspatgang geschafft zu haben. „Wir haben den Berg beherrscht“, sagte Wietzel, „und vor allem unfallfrei“. Arbeitsschutz sei immer ganz oben gestanden – waren die Arbeiten doch nicht ganz ungefährlich. Aufgrund dessen musste für die Arbeiten unter anderem ein Antrag auf Zulassung eines Hauptbetriebsplans beim Regierungspräsidium Freiburg gestellt werden. Seitenlange Anträge hatte der Bergmannsverein auszufüllen.

Warum der ganze Aufwand? Hauptziel war die Aufrechterhaltung der Wetterführung im Besucherbergwerk. Dieses erhält seine Frischluft über eine natürliche Bewetterung. Durch die unterschiedlichen Temperaturen im Inneren des Berges und außerhalb kommt es zu einem zirkulierenden Luftzug. Über die Jahre hatten Vereinsmitglieder allerdings festgestellt, dass die Bewetterung stark nachgelassen hat. Durch die Aufwältigung des Stollens 4 sei die Versorgung mit Frischluft des Besucherbergwerks nun langfristig gesichert. Die Alternative wäre eine teure künstliche Bewetterung mit Ventilatoren gewesen. Die Freilegung sei nun freilich arbeits- und zeitaufwendiger gewesen, aber eben deutlich günstiger, erklärt Wietzel.

Bernhard Thoma sagt, dass man irgendwann wie besessen davon sei, den Durchbruch zu schaffen. Seine Freizeit bei harter Arbeit im kalten, feuchten Stollen zu verbringen, sei mehr als nur ein Hobby. Insgesamt hätten die Ehrenamtlichen rund 2000 Stunden pro Jahr hier verbracht. Nun folgen noch Sicherungsarbeiten. Indes soll der Stollen bis zum Flussspatlager begehbar gemacht werden. Insgesamt ist er von seinem Zugang bis zum Flussspatgang ganze 290 Meter lang.