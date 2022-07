Haltingen – Es ist eine kleine, aber sehr feine Winzergenossenschaft. 46 aktive Mitglieder aus Haltingen, Tüllingen und Badenweiler vereinen 55 Hektar Rebfläche und ist damit eine der kleinsten Winzergenossenschaften Deutschlands. Doch mit wachsendem Erfolg: Denn immer öfter schaffen es die Haltinger Winzer mit ihren Produkten ganz nach oben auf das Siegertreppchen. Darunter auch Öko-Weine.

Naturnahe Bewirtschaftung

Bereits 1936 haben sich die Haltinger Winzer mit der Grundidee zusammengetan, den Weinausbau und die Vermarktung gemeinsam zu stemmen. „Denn die naturnahe Bewirtschaftung der Weinberge und ein schonender Weinausbau, erfordern viel Zeit, Geduld und manchmal auch etwas Mut“, erklärt Michael Heintz. Er ist der Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzende der Winzergenossenschaft Haltinger Winzer.

Wein mit persönlicher Note

Gutedel, Weiß- und Grauburgunder oder Sauvignon blanc, Merlot und Spätburgunder sind die bevorzugten Sorten, die von den Haltinger Winzern angebaut werden. „Mit unseren erfahrenen Kellermeistern und ihrem umfangreichen Fachwissen, entwickeln die Weine im Dreiländereck zunehmend ihre ganz persönliche Note“, ist Michael Heintz überzeugt. Gerade in den vergangenen Jahren war die Erfahrung der Kellermeister gefragt.

Nasse oder heiße Sommer und die damit verbundene Trockenheit stellen eine neue Herausforderung für die Fachleute dar. Bis zu 20 Meter tief streckt eine Rebe ihr Wurzeln in den Erdboden. Und darum ist es wichtig, dass die Böden durchnässt und der Grundwasserspiegel entsprechend hoch ist. „Punktuelles Wässern an der Oberfläche bringt nicht viel“, klärt der Geschäftsführer auf. Denn ist es nur weiter oben feucht, arbeiten sich die Wurzeln nach oben um an das Wasser zu gelangen. „Aber die Wurzeln sollen ja in die Tiefe gehen“, so Heintz weiter.

Überzeugende Qualität

Doch noch sorgt sich Michael Heintz nicht. Obwohl die Ernte im vergangenen Jahr aufgrund des nassen Sommers relativ gering war, „haben wir Trauben im Top-Zustand reinbekommen“, so der Geschäftsführer.

Wie gut die Qualität ist, davon können sich die Kunden in diesem Jahr überzeugen. „Jetzt sind die Weine bei uns im Regal zu finden.“

Trotzdem stehen die Winzer und Kellermeister mit der aktuellen Wetterlage vor großen Herausforderungen. Nicht umsonst kommen die Kunden aus der gesamten Region und der benachbarten Schweiz und kaufen auf dem Weingut in Haltingen ein. Ein Onlineshop eröffnet auch Kunden weltweit die Köstlichkeiten aus dem Markgräflerland. Wer das Weingut und seine Produkte kennenlernen möchte, kann jederzeit zu den Öffnungszeiten im Haltinger Winzerweg 8 vorbeischauen und probieren. Aber auch Weinproben oder Führungen durch den Betrieb für Vereine und Gruppen sind nach Terminabsprache möglich. „Wir freuen uns über jeden, der uns Kennenlernen möchte“, so Vorstandvorsitzender Michael Heintz.

Weitere Informationen über die Haltinger Winzer und Onlineshop:

http://www.wg-haltingen.de