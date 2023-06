Der Gewerbeverein Todtnau hat gestern ein neues Gutscheinsystem eingeführt. Die neuen Gutscheine gibt es digital und in Papierform (mit Werten von 10, 20 und 50 Euro). Sie sind im Modehaus Asal, an der Avia-Tankstelle und in den Tourist-Infos in Schönau und in Todtnau erhältlich.

Das neue System hat den Vorteil, dass die Händler den eingelösten Betrag automatisch auf ihr Konto überwiesen bekommen. Bisher kauften die Bürger die Gutscheine bei der Bank, lösten sie bei den Geschäften ein, die sie wieder zur Bank brachten, die ihnen die eingelösten Beträge auf das Treuhandkonto des Gewerbevereins überwies. Das kostete den Gewerbeverein nichts, war aber für die Händler mit einem gewissen Aufwand verbunden. Dieses Prozedere fällt weg. Der papierene Gutschein hat ein abtrennbares Feld, so Nathalie Thoma, Beisitzerin im Gewerbeverein. Gutscheine sind aber auch digital erhältlich, lassen sich aber nur in den an der Gutschein-Aktion teilnehmenden Geschäften in Todtnau und Schönau einlösen. Welche das sind, kann man auf der Webseite www.treffpunkt-gutschein.de sehen. Die digitalen Gutscheine müssen nicht ausgedruckt werden, man muss beim Bezahlen lediglich den QR-Code des Gutscheins vorzeigen.

Für den Einzelhandel sind die Papier-Gutscheine wichtiger als die digitalen, sagt Melanie Thoma, zweite Vorsitzende des Gewerbevereins, obwohl man bei den digitalen einen beliebigen Wert (zum Beispiel 77,77 Euro) auswählen kann. In Schopfheim seien von zehn verkauften Gutscheinen neun aus Papier. Sie weist auch daraufhin, dass man von sofort an auch Teilbeträge einlösen kann.