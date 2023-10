In Todtnau ist am Samstag eine 24-jährige Ära zu Ende gegangen. Mit einem Festakt in der Silberberghalle wurde Bürgermeister Andreas Wießner ein gebührender Abschied bereitet.

Eine für alle Wortmeldungen auf 15 Minuten beschränkte Redezeit erwies sich als illusorisch. Schon der stellvertretende Bürgermeister, Franz Wagner, der den Redereigen eröffnete, durchstieß die zeitliche Schallmauer mit Bravour. Mit bewegenden Worten ließ er die 24-jährige Amtszeit des scheidenden Bürgermeisters Revue passieren. Sein Fazit: „Chapeau, klasse Arbeit.“ Das konnte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer bestätigen. Auch sie betonte den unbeugsamen Kampfgeist Wießners. „Sie haben immer hartnäckig für ihre Stadt gekämpft, für den Naturpark Schwarzwald und für das Biosphärengebiet.“ Auch Landrätin Marion Dammann war voll des Lobes. „Wir verabschieden heute einen Bürgermeister, der in prägender Art und Weise die Geschicke seiner Heimatstadt Todtnau mit Leidenschaft und Hingabe gelenkt hat.“ Dem neuen Bürgermeister wünschte die Landrätin „Mut und Kreativität für die weitere Entwicklung dieser wunderschönen Stadt“.

In anekdotischen Schlaglichtern gab Schönaus Bürgermeister Peter Schelshorn Einblicke in seine freundschaftliche Zusammenarbeit mit Andreas Wießner. „Wir haben oftmals hart gerungen, aber nie gestritten.“ Im Namen der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der 18 Kommunen im Wiesental dankte er Wießner für die geleistete Arbeit und das stets kameradschaftliche Miteinander. Wießner selbst erwies sich als guter Unterhalter. Bei seinem humorvollen Bericht über eine Dienstreise nach Shanghai nahm das Lachen im Saal kein Ende. Dankbar blickt er auf 24 Jahre. Viele Umsetzungen seien gelungen, sagte er, auch wenn „der Umgangston in den letzten Jahren wesentlich rauer geworden ist“. Sein Dank galt unter anderem dem Rettungswesen in Todtnau, der Arbeit aller 88 örtlichen Vereine, dem Gemeinderat, allen Mitstreitern aus Politik und Verwaltung sowie der Presse. An seinen Nachfolger gewandt sagte er: „Es gibt noch viel zu tun, ich konnte leider nicht alles erledigen. Aber Todtnau ist es wert.“ In der folgenden öffentlichen Gemeinderatssitzung ernannte Vize-Bürgermeister Franz Wagner den sichtlich gerührten Andreas Wießner zum Ehrenbürger der Stadt. Anschließend leistete Oliver Fiedel seinen Amtseid. In seiner Antrittsrede dankte er für das ihm von den Bürgern entgegengebrachte Vertrauen. „Ich bin bestrebt, mein Bestes zu geben und nicht zu enttäuschen.“