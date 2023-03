Die Freiwillige Feuerwehr der Abteilung Zell-Stadt blickte in der Abteilungsversammlung auf Einsätze und besondere Ereignisse zurück. Das zehnjährige Bestehen der Kindergruppe im Juli soll groß gefeiert werden. Abteilungskommandant Thomas Philipp berichtete von mehr als 70 Einsätzen für die Abteilung Zell, und das quer durch alle Kategorien. Diese seien in gewohnt hoher Qualität abgearbeitet worden, vieles habe sich bewährt und der hohe Ausbildungsstand zeige sich immer wieder in der professionellen Abarbeitung der Einsätze. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren und Organisationen wie etwa in Schönau und Schopfheim erfolge professionell, geht aus der Pressemitteilung zur Versammlung hervor.

Zur Ausbildung gab es 25 Gruppenproben, fünf Termine zur Absturzsicherung, zwei Atemschutzgeräteträger-Proben, zwei Maschinisten-Proben und drei Fortbildungen für Führungskräfte. Wie Jugendgruppenleiter André Stöffler berichtete, seien aktuell acht Jugendliche – alles Jungs – mit einem Durchschnittsalter von 13 Jahren aktiv dabei. 2022 nahm man an drei Spielläufen in Hausen, Gersbach und in Hägelberg teil sowie beim Kreiszeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Lörrach in Wyhlen. Für 2023 ist ein Probewochenende am 22. und 23. April mit allen Jugendgruppen der Abteilungen geplant. Hierzu wird am Samstag gemeinsam geprobt und das erlernte Wissen am Sonntag in Form einer Schauübung der Bevölkerung präsentiert.

Leiter Peter Seider informierte über die Kindergruppe mit 29 Mitgliedern und vier Betreuern. Im Berichtsjahr konnten vier Kinder in die verschiedenen Jugendgruppen übertreten. In zehn Diensten lernten die Kinder spielerisch die Feuerwehr näher kennen. Nachdem im Sommer 2021 die Kindergruppe der Jugendfeuerwehr Zell die erste Stufe des begehrten Kinderfunken erringen konnte, stand das erste Halbjahr 2022 ganz im Zeichen der Vorbereitung auf die Abnahme der zweiten Kinderfunken-Stufe. Im letzten Dienst vor den Sommerferien konnten dann 21 Kinder den Kinderfunken der Stufe zwei entgegennehmen. Das zehnjährige Bestehen soll mit der gesamten Abteilung Zell am 16. Juli gefeiert werden. Zu diesem Anlass werden die Türen der Freiwilligen Feuerwehr für Besucher geöffnet und Neuerungen der Öffentlichkeit präsentiert. Ein Dank ging an Jörg Zentgraf alias „Zenti“, der nach 20-jähriger Tätigkeit als Schriftführer sein Amt zum letzten Mal ausgeübt hatte. Seine Nachfolge ist noch offen.