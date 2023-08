Allen Besuchern, die bei verschiedenen Anlässen in der Hausener Festhalle zur Bühne blicken, fällt das großformatige Hintergrundbild des Hebeldorfes ins Auge. Der Name des Schöpfers dieses naturalistisch-romantischen Kulissenbildes dürfte aber wohl nur den wenigsten geläufig sein.

Geschaffen wurde es von Erich Aey (1881 bis 1864), einem Künstler, der auch in der Region seine Spuren hinterlassen hat, und denen der Zeller Heimatforscher Uli Merkle in seinem Buch „Ein schwarzes Loch in brauner Zeit“ nachgegangen ist.

Ab 1930 in Weil am Rhein

1925 war Aey nach dem Scheitern seiner ersten Ehe nach Südbaden gekommen. Zunächst hatte er in Schopfheim gelebt, ehe er 1930 nach Weil am Rhein zog, wo er zwei Jahre zuvor die „Theatergemeinschaft Weil-Leopoldshöhe“ gegründet hatte. In der Schutzackerstraße 3 richtete er seine Werkstatt ein und verdiente sich als freischaffender Kunstmaler seinen Lebensunterhalt. Davon zeugen auch seine Wandbilder, die in einigen Orten der Region zu finden sind. 1933 heiratete er zum zweiten Mal, diesmal die 25 Jahre jüngere Hildegard Podchul. Ein Jahr später kam sein zweites Kind zur Welt.

Der gebürtige Berliner wusste die alemannische Geselligkeit zu schätzen und liebte die Fasnacht. Ihr lebhaft buntes Treiben bot seiner künstlerischen Fantasie eine ideale Spielwiese. Nur allzu gern widmete er sich dem Gestalten von Umzugswagen sowie Saal- und Bühnendekorationen für die Umzüge in Zell im Wiesental, Riehen und Weil am Rhein.

Zweifelhafter Ruf als NS-Künstler

Als im Jahr 1933 die Nationalsozialisten die Macht ergriffen, wurde Erich Aey Mitglied der NSDAP. Sein romantisch unverfänglicher Malstil entsprach dem Zeitgeist, und so wurde er mit Aufträgen überhäuft. Unter anderem gestaltete Aey Kulissen und Dekorationen für landesweite Partei- und Massenveranstaltungen, was ihm im Nachhinein einen zweifelhaften Ruf als NS-Künstler einbrachte. Auch in der „braunen Zeit“ blieb er der Fasnacht treu. 1937 entwarf Erich Aey das Kostüm für die „Zeller Schrätteli“, welches, so der Autor Uli Merkle in seinem Buch, „seitdem aus der Zeller Fasnacht nicht mehr wegzudenken ist“.

In Hausen im Wiesental verewigte sich Aey – neben seinem Bühnenbild – mit sechs im Jahr 1939 an der Fassade der Menton-Mühle entstandenen Wandbildern. Eines seiner Gemälde ist bis heute im Schopfheimer Gasthaus „Hans Sachs“ zu finden. Mit dem Ende der NS-Zeit brachen für Erich Aey die Aufträge weg. Um über die Runden zu kommen, konzentrierte der Maler sich auf das Malen von Bildern, die er wie am Fließband produzierte und zu Spottpreisen veräußerte. Im Laufe seines Lebens brachte es Erich Aey dadurch auf rund 2000 Gemälde.

Bilder-Verkäufe bei Auktionen

Immer wieder tauchen einige teils mit ausführlichen Titeln versehene Bilder in öffentlichen Auktionen auf, darunter die Landschaftsgemälde „Waldausblick mit Bach an einem sonnigen Frühlingstag auf einem Bergrücken wohl bei Haltingen“ und „Blick vom Ufer der Wiese aus auf Brombach und Rötteln“.

Erich Aey, der zeitlebens von unstillbarer Schaffenskraft erfüllt war und gern als „Romantiker der Maler des Markgräfler Landes“ bezeichnet wird, starb 1964 im Alter von 83 Jahren in Weil am Rhein. Geboren worden war Erich Aey am 27. Februar 1881 in Berlin, als Sohn von Felix Aey, der eine Werkstatt für Kulissenmalerei unterhielt. Dort hatte das künstlerische Schaffen des jungen Erich seinen Anfang genommen, nach dem Abschluss des Gymnasiums und einem Studium als Kulissenmaler.

„Hang zur Gigantomanie“

Schon bald gestaltete er eigenständig Kulissen und Bühnenbilder für Theater in Berlin. Die Bretter, die die Welt bedeuten, hatten es Erich Aey angetan, und so zog er als Schauspieler und Regisseur durchs Land. Für jede Inszenierung schuf er das passende Bühnenbild. Dabei entwickelte er immer mehr einen „Hang zur Gigantomanie“, wie es Uli Merkle in seinem Buch formuliert (siehe auch Infokasten). In seinem gestalterischen Eifer setzte sich Aey dabei keine Grenzen.