Grund zu feiern haben die Buchenbrandschule Schönau und die Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Buchenbrandschule Schönau und der Gründung der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental vor zehn Jahren steigt am Samstag, 8. Juli, von 11 bis 15 Uhr auf dem Schulhof und in der Aula der Buchenbrandschule ein buntes Schulfest mit zahlreichen interessanten Mitmachaktionen. „Selbstverständlich haben wir dieses Schulfest auf die gesamte Öffentlichkeit ausgerichtet und freuen uns auf einen regen Besuch“, betonen denn auch die beiden Organisatorinnen Andrea Krämer, Rektorin der Buchenbrandschule, und die Lehrerin Marén Föhdisch-Kuhn von der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental.

Bereits um 11 Uhr wird das Schulfest musikalisch und mit einleitenden Worten der Schulleiterinnen Andrea Krämer und Stefanie Waldvogel sowie der beiden Bürgermeister Peter Schelshorn aus Schönau und Andreas Wießner aus Todtnau eröffnet. Um 11.35 Uhr gibt es eine Tanz-Performance mit Schülern der Buchenbrandschule und der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental. Ab 11.45 starten dann die Mitmachaktionen. Die Aufführungen der Theather-AG dürfen die Gäste dann um 13 Uhr und 14 Uhr erleben. Geplant sind eine Schulhausrallye, das Modellieren von Sandkunstwerken und Torwandschießen. Überall auf dem gesamten Schulgelände und in der Schule hat das Organisationsteam zusammen mit dem Förderverein und dem Elternbeirat abwechslungsreiche Aktionen vorbereitet, erklären die Verantwortlichen – etwa ein Hindernisparcours, eine Hüpfburg, Dosenwerfen, Haareflechten und eine Wasserrutsche. Die Theater-AG führt auf und Besucher können sich im Ukulele-Workshop musikalisch ausprobieren. Es wird bewirtet.

Die Gründung der Buchenbrandschule mit dem Neubau in Schönau erfolgte zwar schon im Jahre 1971, damals noch als Grund- und Hauptschule. Wegen der Coronapandemie konnte sie 2021 das Jubiläumsfest nicht feiern, sodass sie das jetzt mit zwei Jahren Verspätung nachholt, erklärt die Rektorin Andrea Krämer im Pressegespräch. Heute ist die Buchenbrandschule eine zweizügige Grundschule mit 146 Schülerinnen und Schülern. Zudem gibt es eine Vorbereitungsklasse.

2013 wurde die Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental gegründet. Die insgesamt 330 Schülerinnen und Schüler werden von der fünften bis zur siebten Klasse am Standort Schönau und von der achten bis zur zehnten Klasse in Todtnau von 35 Lehrkräften und zusätzlichen pädagogischen Betreuerinnen und Betreuern unterrichtet. Schulleiterin der Gemeinschaftsschule ist Stefanie Waldvogel. Die Schüler werden auf Haupt- oder Realschulabschluss oder das Abitur zum Abschluss an einem Gymnasium vorbereitet.