Nach drei Corona-Jahren geht die Regio-Messe in Lörrach nun wieder an den Start am gewohnten Termin Ende März – diesmal vom 18. bis 26. März. Die letzte, damals 36. Auflage der nach dem Aus der Basler Messen einzigen im Dreiland verbliebenen Verbrauchermessen fand im März 2019 statt.

Die 37. Regio-Messe wird am gewohnten Ort, dem Messegelände beim Haagensteg im Lörracher Grütt, ab Samstag, 18. März, viel Vertrautes und Gewohntes bieten, aber auch einige Neuerungen aufweisen, heißt es vonseiten der Messeleitung um Natalia Golovina und Thomas Platzer.

Nicht mehr geben wird es die zwei gewohnten Hallen mit Wechselmessen. Eine Wechselausstellung gibt es stattdessen in Halle 10. Dort gibt es auch erstmals eine Blutspendenaktion. Die Gemeindepräsentationen finden indessen nicht mehr konzentriert in einer Halle statt, sondern verteilt übers ganze Messegelände.

350 Aussteller werden erwartet

Mit 350 Ausstellern handelt es sich zwar um knapp 100 weniger als 2019, dennoch spricht die Messeleitung von einer großen Zahl an Teilnehmern.

Die gewohnten Themenschwerpunkte der 37. Regio-Messe sind Bauen, Renovieren, Energietechnik, Hauswirtschaft, Wohnen, Bauernmarkt, Gourmessa, Gesundheit und Naherholung. Auch den Kinderbereich mit Kindergarten und entsprechender Betreuung gibt es.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Die Regio-Messe Lörrach ist von Samstag, 18. März, bis Sonntag, 26. März, täglich von 10 bis 18 Uhr im Regio-Freizeitpark (Beim Haagensteg 5) in Lörrach geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Rentner, Studenten und Schüler, 3 Euro nach 17 Uhr und für Schüler im Klassenverbund, 18 Euro für Familien (zwei Erwachsene und bis zu zwei Kinder).

Wie gewohnt finden am ersten Wochenende die Oldirama sowie die Sonderschau Hochzeit und Festlichkeiten sowie am zweiten Wochenende die Ausstellung „US-Cars, Bikes & Kustom“ statt.

Das ist neu auf der Regio-Messe Lörrach

Neu sind der Blutspendetag am Montag und der Frauentag am Donnerstag. Der Ringertag findet wie gewohnt am Freitag und der Trachtentag am zweiten Samstag statt. Wie in der Vergangenheit ist über das Informations-, Unterhaltungs- und Einkaufsangebot hinaus für Verköstigung gesorgt. Etwa auf dem Bauernmarkt mit seinem regionalen Schwerpunkt, aber auch an internationalen Spezialitätenständen, die übers gesamte Messegelände verteilt sind.

Die Messeleitung empfiehlt den Besuchern, mit Bus und Bahn bis zum Bahnhof Haagen/Messe und zur Bushaltestelle Schöpflin-Siedlung zu kommen. Um Anreize zu schaffen, werden wieder vergünstigte Fahrscheine angeboten.

So kommen Besucher gratis zum Messegelände

Wer mit Bus oder Bahn im Gebiet des Regio-Verkehrsverbunds Lörrach (RVL) sowie auf den Bahnstrecken von Basel SBB, Müllheim Bahnhof und Waldshut Bahnhof die Messe besucht, bekommt die Hin- und Rückfahrt zweiter Klasse kostenlos, wenn er im Besitz eines Gutscheins, Ausstellerausweises, einer Ehren- oder Gastkarte oder RVL-Messe-Card ist. Werden Gutscheine, Ehren- und Gastkarten am Messeeingang eingelöst, wird die Eintrittskarte der Messe zum Fahrschein für die Rückfahrt.

Für jene Besucher, die mit dem Auto kommen, stehen mehrere Parkplätze mit 700 gebührenpflichtigen Stellplätzen zur Verfügung.

Die Eintrittspreise bewegen sich auf dem Niveau der Vergangenheit. Die Messeleitung spricht von nicht ganz einfachen Vorarbeiten, aber großer Zuversicht, einen ähnlichen Publikumserfolg zu landen wie 2019 mit damals gut 52.000 Besuchern.