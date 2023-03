„Stadtraum statt Gränzzaun“ heißt die Bürgerinitiative, die sich vor wenigen Tagen gegründet hat. Es ist eine Reaktion auf den Gemeinderatsbeschluss vom 23. Januar, mit dem gegen eine temporäre Sperrung der unteren Talstraße zu den Schulzeiten gestimmt wurde. Dieser Entscheid hatte zur Folge, dass die Stadtverwaltung einen Bauzaun als Provisorium um den Schulhof beim Gymnasium aufstellen ließ – zur Sicherheit der Schüler und als Abgrenzung von der Straße. „Platz für alle anstatt Zäune ist ein Ziel, für das sich zu kämpfen lohnt“, sagt Isaac Hailperin, Mitbegründer der Bürgerinitiative. Wie Hailperin sind einige Mitglieder auch Eltern von Schülern. „Aber nicht nur, wir sind ein bunter Haufen“, betont Katharina Hackner. Die Bürgerinitiative will erwirken, dass der Ratsbeschluss aufgehoben wird.

Laut Hackner werde zweigleisig gefahren: Die Mitglieder der Initiative wollen das Gespräch mit den Schönauern suchen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was diese über die Situation denken. „Zudem werden wir Unterschriften sammeln, entschlossen bei Bedarf einen Bürgerentscheid zu erwirken“, erklärt Carolina Bruck-Santos. Man sei aber auch offen für Gespräche und hoffe auf einen Runden Tisch. Was einen möglichen Bürgerentscheid angehe, dürfe man keine Zeit verlieren. Dies bestätigt das Landratsamt: „Steht das Bürgerbegehren im Widerspruch zu einem bereits gefassten Gemeinderatsbeschluss, so muss die vollständige Einreichung aller Unterschriften spätestens drei Monate nach Bekanntwerden des Gemeinderatsbeschlusses erfolgt sein.“ Für ein Bürgerbegehren – also einen Antrag, einen Bürgerentscheid durchzuführen – müssen Unterschriften von mindestens sieben Prozent aller stimmberechtigten Einwohner der Gemeinde gesammelt werden – in Schönau also rund 170 Unterschriften. Die Mitglieder der Bürgerinitiative können nicht nachvollziehen, warum der Rat gegen eine Sperrung der Talstraße während der Schulzeit von 7 bis 14 Uhr gestimmt hat. Auch das Landratsamt sowie die Stadt hatten sich dafür ausgesprochen. „Gymnasiumplatz und Rathausplatz sollten allen Bürgern zugänglich sein und (...) für Feste und Veranstaltungen genutzt werden können. Genauso sollen die Schüler (...) sich auf beiden Plätzen aufhalten dürfen“, so die Initiative. Die Bürgerinitiative greift des Öfteren den Begriff „The Gränzzaun“ auf, der von Schülern für eine kreative Protestaktion kreiert wurde. Diese verbreiten ihr Anliegen in Sozialen Netzwerken sowie per Aufkleber im Wiesental. Die Sprecher von „The Gränzzaun“ sagen, die Fläche auf dem Schulhof sei zu klein. „Die Schülerschaft ist geknickt, geht aber recht solide mit der Einschränkung um.“ Am Montag findet am Gymnasium eine Schulaktion statt, mit der auf das Thema aufmerksam gemacht werden soll. Hierfür wird die Talstraße von 7 bis 14 Uhr gesperrt.